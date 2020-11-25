Токаев поручил министру здравоохранения помочь мальчику из Караганды с редким заболеванием

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к министру здравоохранения Алексею Цою с поручением помочь с лечением мальчику из Караганды с редким диагнозом дистрофии Дюшенна, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев лично обратил внимание на публикацию мамы Ансара с просьбой о помощи в СМИ. Я переговорил по телефону с Асель (мамой мальчика), обсудили возможные варианты дальнейшего лечения. Договорились, что руководитель управления здравоохранения Карагандинской области сегодня встретится и окажет содействие по лечению Ансара. Желаем ему скорейшего выздоровления", - написал Алексей Цой в Facebook .

Ранее в СМИ появилась информация, что мама мальчика, страдающего редким заболеванием - "мышечная дистрофия Дюшенна" - обратилась за помощью. В том числе она вместе с сыном обращалась к известному футболисту Криштиану Роналду, но ответа от знаменитости не поступало.









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