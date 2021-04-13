Токаев раскритиковал качество казахстанских дорог: подрядчикам до 1 июня поручено устранить дефекты

Фото из открытых источников
Приняв во внимание поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева исправить ситуацию по поводу качества республиканских трасс, ключевым вопросом повестки стало повышение ответственности подрядных организаций, усиление контроля авторского и технического надзоров в целях улучшения качества автодорог республиканского значения", - рассказали в пресс-службе организации.
Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов, обращаясь к участникам совещания отметил, что критика президента справедлива.
Если есть нарекания граждан, значит есть недочеты в нашей работе, которые должны быть исправлены в кратчайшие сроки. Люди просили дорогу. Давайте сделаем её по-человечески и качественно» - отметил Улан Алипов.
В целях снижения коррупционных рисков до сведения руководителей подрядных организаций доведена информация о проводимой АО «НК «КазАвтоЖол» работе в части противодействия коррупции (цифровизация автодорожной отрасли, вовлечение общественности в процесс приемки выполненных работ, размещение интерактивных карт на сайте и так далее).
По итогам рабочей встречи, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов дал поручения руководителям подрядных организаций, представителям авторского и технического надзоров на постоянной основе строго контролировать осуществление входного контроля всех используемых материалов в строительстве и ремонте автодорог, техническому надзору постоянно присутствовать на объектах, отслеживать каждый технологический процесс, а также контролировать соответствие выполненных работ утвержденной проектно-сметной и нормативно-технической документации.
В свою очередь, подрядным организациям поручено принять меры по усилению ответственности специалистов среднего звена, в частности тех, кто участвует в выполнении технологических процессов, а также применять строжайшие меры специалистам, не отвечающим современным стандартам качества исполнения работ.
В отношении организаций и специалистов, не отвечающим современным стандартам качества исполнения работ, будут применятся самые строгие меры ответственности.
Напомним, глава государства отметил, что состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан.
Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств",- сказал президент.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства