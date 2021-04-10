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Токаев раскритиковал качество казахстанских дорог

09.04.2021 8857
Токаев раскритиковал качество казахстанских дорог
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свое недовольство качеством дорог в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы государства, состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. 
 

Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств",- написал Токаев в Twitter.

 
Правительству, акимам и правоохранительным органам поручено принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.
 

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