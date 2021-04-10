Токаев раскритиковал качество казахстанских дорог

По словам главы государства, состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан.
Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств",- написал Токаев в Twitter.
Правительству, акимам и правоохранительным органам поручено принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.
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