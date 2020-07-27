Токаев рассказал о вкладе Кенжегали Сагадиева

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье академика Кенжегали Сагадиева, передает Kazakhstan Today.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье и близким в связи с кончиной выдающегося ученого, общественного деятеля, бывшего президента Академии наук Республики Казахстан, доктора экономических наук, профессора Кенжегали Сагадиева.

Кенжегали Абенович внес большой вклад в развитие нашего государства. Он возглавлял Академию наук и Казахский государственный аграрный университет. Будучи депутатом мажилиса парламента III и IV созывов, принимал участие в совершенствовании отечественного законодательства, долгие годы воспитывал учеников. Он оставил неизгладимый след в отечественной науке, достойных последователей и богатое научное наследие", - говорится в телеграмме.

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