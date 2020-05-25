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Токаев выразил президенту Пакистана соболезнование в связи с гибелью людей в авиакатастрофе

23.05.2020, 22:51 8290
Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и народу этой страны в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате крушения пассажирского самолета вблизи международного аэропорта "Джинна" города Карачи, передает Kazakhstan Today.
 

Я разделяю тяжелую боль семей, потерявших своих близких в этой ужасной аварии. Пусть Всевышний благословит и утешит их в это скорбное время, и упокоит души погибших своей любовью и милосердием. Также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

 
Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек, выжили только двое.
 

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