Токаеву и Мишелю презентовали проект по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода

Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю был презентован проект по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода, сообщает пресс-служба Акорды.
Инвестор Svevind Group планирует организовать производство "зеленого" водорода в Мангистауской области мощностью 2 млн тонн ежегодно.
Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 гигаватт и произведение электролиза воды 20 гигаватт в основном для экспорта или внутреннего потребления", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов.
Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области. Кроме того, запланировано строительство инфраструктуры за счет средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.
Также в рамках официального визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и "зеленого" водорода, расположенного в Мангистауской области Республики Казахстан, между правительством Республики Казахстан и компанией HYRASIA ONE.
Ранее сообщалось, что Токаев и глава Европейского совета обсудили взаимодействие в формате Центральная Азия - Европейский союз.