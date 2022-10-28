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Токаеву и Мишелю презентовали проект по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода

27.10.2022, 12:41 15636
Токаеву и Мишелю презентовали проект по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю был презентован проект по созданию центра производства и распределения "зеленого" водорода, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Инвестор Svevind Group планирует организовать производство "зеленого" водорода в Мангистауской области мощностью 2 млн тонн ежегодно.
 

Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тысяч кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 гигаватт и произведение электролиза воды 20 гигаватт в основном для экспорта или внутреннего потребления", - проинформировали в пресс-службе.

 
Подчеркивается, что реализация проекта позволит создать около 3500 рабочих мест на период строительства и около 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода в эксплуатацию объектов.
 
Также предусмотрено сотрудничество между германскими и казахстанскими вузами для подготовки кадров в Мангистауской области. Кроме того, запланировано строительство инфраструктуры за счет средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.

Также в рамках официального визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано соглашение об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и "зеленого" водорода, расположенного в Мангистауской области Республики Казахстан, между правительством Республики Казахстан и компанией HYRASIA ONE.
 
Ранее сообщалось, что Токаев и глава Европейского совета обсудили взаимодействие в формате Центральная Азия - Европейский союз.
 

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Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

27.10.2022, 21:21 6346
Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
28 октября ночью и утром в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, на севере и востоке области ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы 28 октября ночью и утром ожидается туман.
 
28 октября в Кызылординской области сохраняется ветер восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.
 
28 октября на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед.
 
В Астане 28 октября ночью ожидаются туман, гололед.
 
Ночью 28 октября на западе Мангистауской области, днем в центре области ожидается сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду.
 
28 октября на западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
28 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на северо-западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 28 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 метра в секунду.
 
Ночью и утром 28 октября на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
28 октября ночью на севере, западе, в центре Абайской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
28 октября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, востоке области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
28 октября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
28 октября ночью на востоке Павлодарской области сохраняются гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью на востоке области 15-20 метров в секунду.
 

Досаев рассказал о недобросовестных перевозчиках в Алматы

27.10.2022, 15:10 12121
Досаев рассказал о недобросовестных перевозчиках в Алматы
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Наурызбайского района рассказал о недобросовестных перевозчиках, сообщает пресс-служба акима города.
 

У нас есть три компании-перевозчика, с которыми идет судебный процесс. К сожалению, не все перевозчики выполняют обязательства. Как будет принято решение в судебном порядке, решим данный вопрос", - заявил глава города.

 
Отвечая на вопрос по поводу того, что автобус № 14 сократил количество машин в своем маршруте до 3-4 единиц, руководитель управления городской мобильности города Алматы Гани Мурзаханов сообщил, что по данному маршруту будет проведена оптимизация.
 

С маршрутом № 14 у нас имеются проблемы, это частный перевозчик. Из 18 машин только 4-5 машин выходят. По данному маршруту будет проведена оптимизация, заказаны автобусы, которые в течение 15 дней должны прибыть", - проинформировал он.

 

В Казахстане к 2026 году планируется снижение износа сетей до 45%

27.10.2022, 13:10 14711
В Казахстане к 2026 году планируется снижение износа сетей до 45%
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2026 году планируется снижение износа сетей до 45%, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 
Для достижения указанного показателя министерством реализуются два механизма выделения средств из республиканского бюджета.
 
Первый механизм включает в себя бюджетное кредитование c комфортными условиями для получателя (ставка вознаграждения 0,01% годовых; срок кредитования - до 20 лет; льготный период по выплате основного долга - 6 лет; период освоения бюджетного кредита - 2 года).
 
Второй механизм - субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования инвестиционных проектов финансовыми институтами (Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и другие).
 
В ведомстве отметили, что с помощью вышеперечисленных механизмов финансируется 79 субъектов естественных монополий.
 
По словам председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Тимура Карагойшина, на сегодняшний день МИИР РК ведется работа по 3 основным направлениям развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения страны. Работа в данном направлении проводится в рамках поручения главы государства о сокращении износа сетей и мощностей, а также разработке действенных стимулов для внедрения инноваций.
 
Он отметил, что в настоящее время в рамках реализации поручений главы государства, озвученных в послании народу Казахстана, совместно с Министерством национальной экономики проводится работа по снижению показателя износа сетей на 15% в рамках новой тарифной политики.
 
Согласно данным местных исполнительных органов, общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет порядка 118,6 тысячи киметров.

Ранее сообщалось, что уровень износа электросетей в некоторых городах Казахстана достигает 80%.
 

В Алматы владельцам автомобилей, пострадавших во время январских погромов, выплатили около 567 миллионов тенге

27.10.2022, 09:50 19156
В Алматы владельцам автомобилей, пострадавших во время январских погромов, выплатили около 567 миллионов тенге
Фото: facebook | Сергей Алексеенок
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Около 567 млн тенге выплатили владельцам автомобилей, поврежденных во время январских событий, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
 
По поручению главы государства проводится работа по возмещению ущерба не только малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых повредили или уничтожили в ходе январских событий.
 

Всего поступило 143 заявки. В результате все они были поддержаны на общую сумму 566,7 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

 
Заявления рассматривают районные акиматы в течение месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в четверг

27.10.2022, 08:16 22316
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в четверг
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С уходящим циклоном на большей территории Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег), на севере - дождь с переходом в снег.
 

По республике ожидается усиление ветра, на юге - туман, на севере, востоке, в центре -гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане ожидаются осадки (дождь, снег), температура воздуха -1 - +1 °C. Скорость ветра 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - дождь, +8 - +10 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

КТЖ вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в некоторых поездах

26.10.2022, 16:55 36196
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пилотном режиме АО "Пассажирские перевозки" вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих поездов отправлением с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года.
 
Сообщается, что разница стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20%.
 

Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места", - отметили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
Дифференцированный подход действует в следующих пассажирских поездах:
 
1. № 111/112 Алматы - Мангистау;
 
2. № 51/52 Алматы - Уральск;
 
3. № 105/106 Алматы - Петропавловск;
 
4. № 71/72 Астана - Шымкент;
 
5. № 29/30 Алматы - Атырау.
 

Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство

26.10.2022, 15:45 39301
Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство
Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова в своем запросе на имя генерального прокурора Казахстана просит наказать виновных в выводе земель Алматинской обсерватории и астрофизического института под строительство коттеджей.
 
По ее словам, земли были выведены под застройку решением экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в 2021 году.
 

Скоро, по логике бывшего акима Сагинтаева, вместо обсерватории и астрофизического института, имеющих большое научное, образовательное, познавательное, историческое, туристское, сакральное значение, должны были разместиться очередные коттеджи", - заявила Смирнова.

 
Она выразила уверенность, что чиновники, разрушающие своими действиями, превышением полномочий науку, образовательные и познавательные, сакральные места, будут наказаны в соответствии с новыми подходами справедливого Казахстана.  
 
Она также подчеркнула, что строить вокруг обсерватории нельзя, так как это мешает проведению исследований и наблюдений из-за дополнительного освещения во время строительства и эксплуатации домов.
 
Ранее генпрокурор Берик Асылов написал в Twitter, что поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка.
 

В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц", - написал Асылов.

 
Напомним, часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел в жилую зону. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.

Ранее сообщалось, что алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
 
В Народной партии Казахстана заявили, что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.
 
По мнению экспертов, коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной
 
Также сообщалось, что по результатам проверки, проведенной департаментом Комитета по управлению земельными ресурсами Алматы, КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок.  
 

Операторы связи оштрафованы на 271 миллион тенге за плохой интернет

26.10.2022, 11:32 40521
Операторы связи оштрафованы на 271 миллион тенге за плохой интернет
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы связи оплатили около 271 миллиона тенге за некачественный интернет, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов.
 
По словам Турысова, МЦРИАП усиливает ответственность операторов связи.
 

Насколько я знаю, порядка 271 млн штрафов оплачено операторами связи. В соответствующее законодательство мы внесли изменения, утвердили параметры качества связи", - рассказал вице-министр.

 
При этом он отметил, что при появлении проблемы абонент может подать жалобу в Комитет связи при МЦРИАП через систему E-otinish.
 

Наши территориальные специалисты выедут, проверят. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан", - заверил Турысов.

 

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