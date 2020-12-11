Товары медицинского назначения на 400 млн тенге ввезли в РК под видом гуманитарной помощи и распродали

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - Главная транспортная прокуратура Казахстана сообщила о пресечении фактов незаконного импорта и экспорта медицинских изделий, передает Kazakhstan Today.

В ноябре текущего года транспортными прокурорами в аэропорту Алматы пресечен факт импорта товаров медицинского назначения на сумму свыше 400 млн тенге, которые были завезены в Казахстан под видом гуманитарной помощи. Согласно таможенному законодательству, гуманитарный груз освобождается от уплаты таможенных сборов. Однако в последующем товары частной компанией были реализованы, а не направлены на гуманитарные цели", - сообщили в пресс-службе ГТП.

В ведомстве отметили, что компании следовало оплатить таможенные платежи и налоги, которые в конкретном случае составили бы свыше 40 млн тенге.

Уголовное дело в отношении виновных лиц зарегистрировано в ЕРДР по статье УК РК "Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов" и расследуется Департаментом экономических расследований по Алматы.

В другом случае транспортными прокурорами пресечен факт экспорта за пределы страны товаров ограниченных к вывозу.

В частности, компания пыталась вывезти в иностранное государство медицинские средства индивидуальной защиты (защитные костюмы) на сумму более 140 млн тенге. Данный факт прокуратурой зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Экономическая контрабанда". 10 ноября приговором Турксибского районного суда виновное лицо осуждено на 1 год 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в ведомстве.

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