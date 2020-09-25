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Транспортная развязка на пересечении Кульджинского тракта с улицей Бухтарминской повысит мобильность тысяч алматинцев

24.09.2020 10963
Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда проверил, как идет строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинского тракта с улицей Бухтарминской, передает Kazakhstan Today.
 

На пересечении Кульджинского тракта с улицей Бухтарминской строится транспортная развязка, призванная разгрузить движение у "восточных ворот" города. Данный участок, известный среди алматинцев как "аэропортовское кольцо", сильно перегружен", - написал в своем аккаунте в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. 

 
По его данным, по проекту здесь будет построен современный многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 метра, а туннеля по улице Бухтарминской - 570 метров. При благоустройстве прилегающей территории будет высажено 750 деревьев.
 

После сдачи в эксплуатацию, планируемой на конец следующего года, пропускная способность по улице Бухтарминской вырастет на 30%, а по Кульджинскому тракту - на 15%. В целом эта развязка позволит повысить мобильность порядка 350 тыс. жителей Турксибского района и пригородных населенных пунктов", - отметил Б. Сагинтаев.

 
В акимате города напомнили, что в настоящее время в Алматы строятся еще две транспортные развязки: на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова и на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Сроки завершения запланированы на конец 2021 года.
 

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