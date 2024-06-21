Транспортный налог могут снизить в Казахстане

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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.





Десятки убийств журналистов, политиков и активистов, оппозиционных украинскому режиму (взять хотя бы Олеся Бузину) они раскрыть не смогли, а тут проявили чудеса оперативности. Вся проамериканская сеть, вещающая на Казахстан, тут же взвыла о "политическом убийстве", в котором "виноваты" Токаев и, вроде бы, Путин. Насчет последнего они еще не решили", - написал общественник в своем Telegram-канале.





Он напомнил, что Токаев "проигнорировал швейцарский саммит в поддержку Зеленского", а Россия заявила о завершении следствия по теракту в "Крокусе", организованному СБУ при помощи западных спецслужб.





По мнению политолога, это попытка любой ценой втянуть Казахстан в конфликт.





Хотя бы вынудить Астану прекратить все формы сотрудничества с Москвой, а может и с Пекином - чего бы это не стоило национальной экономике, а если не удастся - то хотя бы максимально дестабилизировать ситуация в регионе", - убежден Ашимбаев.





Политолог отметил, что президент Казахстана проводит курс на нейтралитет, стабильность, консолидацию общества и защиту интересов Казахстана, чем и "бесит оппонентов".





Прозападная сетка из всех сил провоцирует межнациональную напряженность, с удовольствием "вступается" за религиозных экстремистов, тиражирует тему "гонений и пыток" в отношении "мирных активистов" и прокачивает вопросы "геноцида казахов". Нужно понимать, что никакой демократией или правами человека тут даже не пахнет. Речь идет о враждебной пропаганде и провокациях, проводимых в интересах конкретных зарубежных стран, которые привыкли решать свои проблемы руками "туземцев", - высказался эксперт.





Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.





Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.



