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21.11.2023, 16:39 16416
Трасса Уральск - Саратов станет платной
Нововведение не коснется владельцев легковых автомобилей
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подписал приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе", передает корреспондент агентства.
Согласно приказу, участок от Уральска до границы Российской Федерации (на Саратов) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II будет использоваться на платной основе, кроме легковых автомобилей.
При этом отмечается, что проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок Уральск - Чапаево автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск, автомобильная дорога республиканского значения Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации.
Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении (98 км) в зависимости от вида транспорта составит от 0,142 до 0,710 МРП.
Также предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Ознакомиться со ставками платы и стоимостью абонементов в зависимости от вида транспорта можно здесь.
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21.11.2023, 16:18 18071
В городах Казахстана 23 ноября прозвучат сирены
Будет проведена проверка систем оповещения
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили о проведении проверки системы оповещения с запуском электросирен 23 ноября.
23 ноября в 12.55 по времени Астаны по всей республике будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом телерадиовещания. Данное мероприятие проводится в рамках республиканского командно-штабного учения "Қыс-2023", сообщили в МЧС.
Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены, сиренно-речевые устройства или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!". Услышав этот сигнал, населению необходимо незамедлительно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио, интернет-сайты, социальные сети, приложения для мобильных устройств и т.д.) для получения сведений и инструкций о действиях в сложившейся обстановке", - напомнили в ведомстве.
В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.
21.11.2023, 11:03 26086
На пристроенные к школе магазины запчастей и СТО жалуются жители Алматы
Авторы письма упрекают власти в бездействии и грубейших нарушениях правил застройки и противопожарной безопасности
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Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На грубейшие нарушения по застройке и бездействие властей пожаловались жители одного из районов Алматы.
На протяжении многих лет мы безрезультатно боремся с ситуацией на улице Уалиханова. Дело в том, что между пр. Райымбека и ул.Токмакская, по обеим сторонам улицы Уалиханова, расположены бутики по продаже автозапчастей и ГСМ, а также станции технического обслуживания автомобилей. Эти здания пристроены к стене общеобразовательной школы №52, с одной стороны дороги, что является грубейшим нарушением законодательства Республики Казахстан. На все наши обращения в различные государственные органы, мы не получили ни одного вразумительного ответа", - говорится в письме, присланном в редакцию Kazakhstan Today от имени жителей дома, находящегося по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, д.82/90.
По словам жителей, бутики, в которых продают горюче-смазочные материалы, и СТО, где ремонтируют автомобили с применением различных горючих материалов, вплотную пристроены к зданию спортивного зала ОШ № 52, где занимается физкультурой большое количество детей.
Мы крайне обеспокоены нахождением этих объектов в такой близости со школой", - пишут авторы письма.
В письме они приводят приказ министра по чрезвычайным ситуациям от 17 августа 2021 года, в котором прописаны общие требования к пожарной безопасности. Согласно документу, СТО должны находиться не менее чем в 50 метрах от школ, детсадов и интернатов.
По словам жителей, государственные организации, которые уполномочены решать подобные проблемы, перенаправляют их обращения в другие госорганы, которые не компетентны в решении этих проблем.
Получается замкнутый круг. Мы уже не знаем, куда можно обратиться, чтобы достучаться до чиновников", - посетовали авторы письма.
В качестве примера они прислали очередное обращение с подписями, направленное жителями в ГАСК Алматы. Это организация, в чьи функции входит осуществление государственного архитектурно-строительного контроля. Однако чиновники, не рассматривая обращение, перенаправили его в государственные органы, неправомочные в решении этих вопросов.
Ранее несколько сотен жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы оказались заблокированы на своей территории. Место для въезда в жилой комплекс продали частнику. Чтобы выехать с территории или заехать на нее, приходится в буквальном смысле вставать в очередь. Люди не могут вызвать ни скорую помощь, ни другие экстренные службы.
Стоит отметить, что жители Алматы уже давно требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. В последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.
20.11.2023, 21:00 49611
Крушение самолета Bek Air под Алматы: в отношении сотрудников КГА никаких мер не принято
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алматы четыре года назад относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили, сообщил министр транспорта Республики Казахстан.
На сегодня в отношении сотрудников гражданской авиации никаких мер не принято. Да, сотрудничали, предоставляли соответствующую информацию, но конкретных мер в отношении них не принято", - сказал глава Минтранспорта.
По словам Карабаева и заместителя председателя КГА Тимура Тлегенова, дело о крушении самолета заводилось, но не по поводу работы комитета.
Дело было, но не в отношении сотрудников КГА. Я эту информацию помню, в СМИ это было, но дело касалось не сотрудников комитета, а в целом дело возбудили", - ответил Тимур Тлегенов.
Напомним, 13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщил о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы осуждены чиновники Талгарского района.
По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.
20.11.2023, 13:38 64776
Убийство девочки в Экибастузе: Закиева обратилась к казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из-за насилия погибло уже 25 детей, 6 из них - от рук близких им людей, заявила в своем обращении к казахстанцам уполномоченный по правам человека Динара Закиева.
Сегодня нашли погибшую 7-летнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД. Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д.", - заявила Закиева.
Она призвала казахстанцев сообщать о фактах угрозы безопасности детей на номера 111 или 102.
Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь", - подчеркнула омбудсмен.
Она также напомнила о законодательных изменениях, которые по поручению президента предусмотрены в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей.
Одной из важнейших поправок, которую подержали, является уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенные в отношении детей, ведь, обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия", - подчеркнула Закиева.
По ее словам, в числе поправок также: исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей, инфраструктура помощи семьям, профилактика и т.д. Всего в законопроект войдут 109 поправок.
Омбудсмен также подчеркнула, что для исполнения закона нужны кадры.
Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тысячи детей. Необходимо - 1 сотрудник на 5 тысяч детского населения", - рассказала Закиева.
Она отметила, что большой поддержкой является внимание, которое лично президент уделяет проблеме насилия, нарушения прав детей.
Только за этот год со дня вступления в должность главы государства были приняты вышеперечисленные и другие важные шаги для защиты детей. Работа продолжается", - резюмировала Закиева.
Напомним, в Экибастузе нашли тело пропавшей 7-летней девочки. В убийстве подозревают ее мать.
Ранее министр культуры и информации РК Аида Балаева в своем обращении к казахстанцам высказалась о проблеме семейно-бытового насилия. По ее словам, Национальная комиссия по делам женщин и семейной политике при президенте Казахстана приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию.
20.11.2023, 08:46 76231
Казахстанская авиакомпания возобновит полеты в Новосибирск
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев встретился с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения.
По итогам встречи была достигнута договоренность о возобновлении авиакомпанией Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск.
С декабря этого года авиакомпания планирует выполнять рейсы по маршруту Астана - Новосибирск с частотой до 5 рейсов в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск - Новосибирск с частотой до 2 рейсов в неделю", - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов.
20.11.2023, 08:05 77646
На 90-м году ушла из жизни Куватова Румия Байзулдаевна
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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today с прискорбием сообщает о невосполнимой потере - на 90-м году ушла из жизни Куватова Румия Байзулдаевна.
Куватова Румия Байзулдаевна родилась 25 сентября 1934 года в Семипалатинске Казахской ССР. Отец - Байзулда Сакенов - один из выдающихся руководителей Советского Казахстана, с июня 1943 года до июня 1956 года - заместитель народного комиссара (первый заместитель министра) государственной безопасности Казахской ССР. Байзулда Сакенов стал первым из национальных кадров руководителем органов безопасности Казахстана. Мама - Асия Сакенова - юрисконсульт Президиума Верховного Совета Казахской ССР. С 1940 года семья постоянно жила в Алма-Ате.
Румия Байзулдаевна пошла в первый класс в школу № 25 города Алма-Аты, после школы окончила филологический факультет Московского государственноно университета (МГУ). Трудовую деятельность начинала учителем средней школы в Джамбулском районе Алма-Атинской области.
В июне 1963 года вступила в ряды Коммунистической партии Советского Союза, до конца жизни хранила верность коммунистическим идеалам.
Большую часть своей трудовой деятельности она работала в Институте истории партии Казахской ССР на различных должностях. Последние годы перед выходом на пенсию работала в архиве президента РК главным хранителем фондов. Пользовалась большим авторитетом у коллег как человек с безупречными нравственными и моральными качествами и настоящий профессионал своего дела. За трудовые успехи была награждена медалью "За трудовое отличие", многочисленными грамотами ЦК Компартии Казахстана и управления делами президента РК.
Редакция Kazakhstan Today выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким.
19.11.2023, 17:38 98856
Новый спорткомплекс за 249 млн тенге простаивает в Актюбинской области
По словам местных жителей, спорткомплекс выглядит заброшенно, несмотря на новизну
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Актобе. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Петропавловка Актюбинской области простаивает спортивный комплекс, открытый в начале этого года, передает корреспондент агентства.
Аким приезжал, якобы в волейбол играли, запустили. Он уехал, опять все закрыли. Вон видите недоработки, сдать-то они сдали его по документам. Посмотрите, все валяется, вытяжка не изолирована, вся в лохмотьях", - рассказал местный житель телеканалу "Хабар 24".
По словам жителей села, двери спортивного комплекса до сих пор закрыты. Хотя ввод в эксплуатацию был в феврале этого года с участием акима области (тогда им являлся Ералы Тугжанов).
Возведение комплекса было начато в прошлом году и завершено с опережением графика. На строительство объекта было выделено 249 млн тенге", - говорится в сообщении районного акимата.
По информации телеканала, то мероприятие в акимате Желтауского сельского округа, на территории которого находится спорткомплекс, назвали не вводом в эксплуатацию, а ознакомительным визитом. По словам чиновников, завершили строительство объекта этим летом.
Официальной презентации не было, рабочие моменты. В августе приняли, сказали в областном управлении строительства. На баланс района передадут, только потом штат будет выделяться, пока штата нет", - рассказал аким Желтауского сельского округа Каргалинского района Азамат Рзагулов.
Как сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства области Аслан Жарасбаев, у спорткомплекса были проблемы с оформлением земельного акта. В настоящее время работа продолжается.
До конца года объект обещают передать на баланс района.
19.11.2023, 11:51 103371
Из-за непогоды в нескольких регионах Казахстана произошли отключения электроэнергии
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром с порывами до 25-30 метров в секунду произошел ряд отключений в единой энергетической системе Республики Казахстан с ограничениями потребителей, сообщает АО "KEGOC".
18 ноября в 22.34 отключилась линия электропередачи 500 кВ на транзите Север - Восток - Юг. Для исключения аварийного перегруза оставшихся линий электропередачи транзита Север - Восток - Юг срабатывала противоаварийная автоматика с действием на отключение части потребителей по Южному, Алматинскому, Центральному регионам", - проинформировали в "KEGOC".
В воскресенье в 5.23 после включения линии ограничения потребителей были сняты.
Отмечается, что 19 ноября в 02.49 из-за отключения линий электропередачи 220 кВ на транзите 220 кВ ЭГРЭС-1 - электростанция ЕЭК имели место ограничения в Экибастузе. В 04.42 после включения линии полностью сняли ограничения по потребителям Экибастуза.
Напомним, в большинстве областей Казахстана из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. В Караганде сильный ветер сорвал кровли нескольких зданий, в Астане на женщину упал рекламный баннер.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?