Трассу Нур-Султан - Щучинск чистят от снега

НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - В Акмолинской области выпал первый снег, на трассе по дороге в столицу работает снегоочистительная техника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В районе города Макинска, на автодороге Нур-Султан - Щучинск, ухудшилась погода и пошел снег. Сейчас для очистки задействовано 8 единиц техники. Просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. По всем вопросам можете звонить в единый call-центр 1403", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

По информации Казгидромета, 28 сентября на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем на северо-западе, юго-востоке области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный, на северо-востоке области до 15-20, порывы до 23 метров в секунду

Также осадки в виде дождя и снега прогнозируются во вторник на большей части Северо-Казахстанской области. На западе Карагандинской области ожидается сильный дождь.

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