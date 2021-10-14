Требования к приютам для животных разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира Республики Казахстан вынес на обсуждение проект Положения о приютах для животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно проекту положения, под приютами понимаются государственные или негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию животных, во владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные для содержания животных здания, строения и сооружения. Под животными понимаются животные, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны, животные, от права собственности на которых владельцы отказались.

Положения предусматривают:

- требования к размещению приюта и обустройству помещений, используемых для приема животных, их временного и постоянного содержания, требования к температурно-влажностному режиму, освещенности и вентиляции помещений приюта, а также к их водоснабжению и водоотведению;

- требования к обустройству ветеринарного пункта и карантинного помещения и помещения, предназначенного для лечения животных в условиях стационара;

- порядок поступления животных в приют;

- проведение осмотра животных, их карантинирование и оказание им ветеринарной помощи в соответствии с ветеринарным законодательством Республики Казахстан;

- маркирование животных, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны (далее - животные без владельцев), не снимаемыми или несмываемыми метками;

- стерилизация животных без владельцев и их вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, и осуществление иных профилактических ветеринарных мероприятий;

- осуществление мероприятий по кормлению, поению, выгулу животных и уходу за ними, а также мероприятий по уборке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений приюта;

- осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- ведение документального учета поступления в приюты и выбытия из приютов животных и хранение соответствующих учетных сведений на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов;

- содержание животных без владельцев до наступления их естественной смерти, возврат животных без владельцев на прежние места обитания, передача животных без владельцев новым владельцам;

- возвращение владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, и обеспечение владельцам потерявшихся животных или лицам, уполномоченным владельцами таких животных, возможности поиска животных путем осмотра содержащихся в приютах животных без владельцев;

- порядок посещения приютов добровольцами (волонтерами) и владельцами животных в целях поиска потерявшихся животных;

- предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок.

В целях создания надлежащих условий для содержания в приютах животных с учетом видов, пород, пола и возраста животных, их агрессивности в отношении других животных, а также необходимости обеспечения безопасности сотрудников приютов, волонтеров и иных лиц, имеющих право посещать приюты, устанавливаются:

1) предельное количество содержащихся в приютах животных (в том числе в тех случаях, когда приюты специализируются на содержании в них животных разных видов);

2) размеры вольеров, клеток, будок и иных сооружений (исходя из видов, количества и размеров содержащихся в них животных) и требования к их обустройству;

3) требования к размерам и обустройству входов в предназначенные для содержания животных помещения приюта и проходов между вольерами, клетками, будками и иными сооружениями.