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Трех бывших топ-менеджеров Delta Bank задержали в Алматы

20.02.2021 7696
Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В социальных сетях появилось сообщение о задержании трех бывших топ-менеджеров АО "Delta Bank", передает Kazakhstan Today.
 

Факт задержания данных лиц подтверждаем. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

 
Напомним, что решение о принудительной ликвидации АО "Delta Bank" 13 февраля 2018 года вынес специализированный межрайонный экономический суд Алматы. 
 

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