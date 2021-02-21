Трех бывших топ-менеджеров Delta Bank задержали в Алматы

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В социальных сетях появилось сообщение о задержании трех бывших топ-менеджеров АО "Delta Bank", передает Kazakhstan Today.
Факт задержания данных лиц подтверждаем. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Напомним, что решение о принудительной ликвидации АО "Delta Bank" 13 февраля 2018 года вынес специализированный межрайонный экономический суд Алматы.
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