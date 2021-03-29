Три воспитанницы сбежали из детдома в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. 28 МАРТА - В Кызылорде из детдома сбежали три девочки, двух нашли в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе департамента полиции Кызылординской области рассказали, что двух девочек обнаружили вечером 27 марта в Алматы.

Девочек удалось найти благодаря бдительности наших горожан, грамотной работе полицейских и массовой рассылке ориентировок во все соцсети и СМИ. В настоящее время девочки доставлены в детский дом в Алматы", - сообщили в ведомстве.

В полиции региона подчеркнули, что продолжаются поисковые мероприятия по установлению третьей несовершеннолетней.

Три воспитанницы детского дома аульного типа "Атамекен", по предварительным данным, сбежали с незнакомым мужчиной.

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