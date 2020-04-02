Тараз. 1 апреля. Kazakhstan Today - Три жителя Жамбылской области привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП и распространение ложной информации, передает Kazakhstan Today.

29 марта текущего года 46-летняя жительница села Талапты, несмотря на всеобщий запрет и усиленные меры по защите от коронавирусной инфекции, пригласила к себе домой гостей на кудалык и узату дочери, сообщает медиапортал Polisia.kz .

Согласно части 6 статьи 476 КоАП РК на женщину наложен штраф в размере 10 МРП на сумму 26 510 тенге.

Кроме того, к ответственности привлечен 37-летний житель села Нурлыкент, который стал инициатором национальной игры кокпар в честь рождения шестого сына. Мероприятие проведено 27 марта среди сельчан. Нарушитель арестован на семь суток.





Также 30 марта была задержана 34-летняя жительница города Шу, распространявшая ложную информацию о том, что город Шу закроют на карантин. Задержанная призналась, что совершила ошибку, опубликовав в социальных сетях фейк. По факту ведется досудебное расследование по части 4 статьи 274 УК РК (Распространение ложной информации в условиях чрезвычайного положения). Данной статьей предусмотрено ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.





Полицейские напоминают, что за нарушение режима чрезвычайного положения предусматривается предупреждение либо штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, за неповиновение представителю власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение, предусматривается уголовное наказание в соответствии со статьей 379 УК РК. Полиция также просит доверять только официальным источникам информации.

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