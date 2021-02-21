Цена ошибки: в Жезказгане из-за ошибки чиновников из квартир выселяют 9 семей

Жезказган. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Жезказгане льготников, которые получили жилье по госпрограмме, попросили съехать. Люди прожили в новых квартирах почти 3 года. Но выяснилось, что 9 семей заселили по ошибке, передает Kazakhstan Today.
Одна из семей - Улболсын Айкенова с мужем и четверо детей. Семья стояла в очереди на жилье 11 лет. Скитания по съемным квартирам закончились 3 года назад - семья получила долгожданное жилье, сделала ремонт, купила мебель. Спустя три года выяснилось, сто заселение Айкеновых - ошибка, сообщает телеканал КТК.
Нам пришло письмо о выселении. Честно, мне плохо стало. В акимате говорят: "Извините, мы вас по ошибке заселили. Вы не подходите под эту программу". Разве бывают такие ошибки? В чем наша вина? Мы тоже много лет ждали это жилье. Столько сил, денег сюда вложили. И куда нам теперь? На улицу?" - сказал Улболсын Айкенова.
Выселение предстоит сразу девяти семьям. С жалобами горожане поспешили в суд. Они были уверены в своей правоте, но на днях вышло постановление о выселении. Правда, местные власти совершившие ошибку, теперь должны предоставить людям другое жилье.
Власти заверяют, искренне раскаиваются, но и оставить семьи в новом доме не могут. Они уже начали искать для них другое жилье. Четверо членов жилищной комиссии, допустивших ту самую ошибку, уволены, говорится в сюжете.
Дома, в которые мы заселили эти 9 семей, возвели по программе "Нурлы жер". Но, согласно условиям этой программы, квартиры там не предназначены для сотрудников бюджетных организаций. Они только для уязвимых слоев населения. Этот пункт и стал ошибкой", - сказал заместитель акима Жезказгана Кайрат Бапанов.
После многолетнего перерыва в Жезказгане только начали появляться новостройки. Поэтому 9 семьям из-за ошибки чиновников вряд ли стоит рассчитывать на квартиры в новых домах. В ближайшее время им обещают найти жилье, но на вторичном рынке.
Ранее сообщалось, что карагандинские прокуроры выявили нарушения по программе "Нурлы жер".
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