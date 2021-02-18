Карагандинские прокуроры выявили нарушения по программе "Нурлы жер"

Караганда. 17 февраля. Kazakhstan Today - Незаконное распределение жилья и постановка на учет лиц, не нуждающихся в улучшении жилищных условий по программе "Нурлы жер", неправомерное изменение договоров о госзакупках и другие нарушения выявлены в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает прокуратура Карагандинской области, благодаря вмешательству прокуроров, 89 очередников получили долгожданное жилье и 110 смогли оформить статус арендатора, что открыло им доступ для государственных услуг.

С недобросовестных арендаторов взыскано 30 миллионов тенге и высвобождено 13 квартир, в 8 из которых были заселены действительно нуждавшиеся.

2540 лиц сняты с учета, поскольку не подпадали под условия программы.

Претензии предъявлены и подрядчикам, которые по актам надзора вернули в государственный бюджет свыше 440 миллионов тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства