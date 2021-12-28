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Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний открылся в Алматы

27.12.2021, 13:46 30801
Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний открылся в Алматы
АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - В Алматы при содействии компании "МедИнвестГрупп Казахстан" открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний. Центр посетил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центр ядерной медицины оснащен самым современным оборудованием для раннего выявления онкологических патологий. Высокотехнологичный ПЭТ сканер Biograph Horizon (Siemens) сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Данный метод дает возможность обнаружить малейшие очаги и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований", -сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

 
Это первый в стране инновационный медицинский центр, деятельность которого направлена на диагностику онкологических заболеваний. Исследования в центре проводятся бесплатно и доступны всем казахстанцам в рамках гарантированного объема медицинской помощи.
 

Инновационные исследования позволяют получить точную информацию о состоянии пациента. Это важно и на стадии уточнения заболевания и на этапе лечения. Медицинские центры, оснащенные самой современной аппаратурой, очень важны для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан Казахстана", - сказал Ералы Тугжанов.

 
Вице-премьер отметил, что ПЭТ/КТ-диагностика - это один из важнейших инструментов для борьбы с онкологическими заболеваниями.
 
В ведомстве отметили, что аппаратура, закупленная компанией "МедИнвестГрупп Казахстан", и используемая в Центре ядерной медицины Алматы может позволить врачам принимать до 7 000 пациентов в год. Это поможет казахстанцам, нуждающимся в лечении и диагностике, существенно сократить срок ожидания сложной процедуры исследований. Подобные центры инвестиционная компания MIG Qazaqstan в ближайшем будущем откроет в городах Уральск, Шымкент и Караганда в рамках государственно-частного партнерства.
 
 

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новости по теме

Руководитель свинофермы, которая нанесла ущерб экологии в 7 млрд тенге, попал под амнистию

28.12.2021, 10:23 1211
АКТОБЕ. 28 ДЕКАБРЯ - В Актюбинской области суд вынес приговор владельцу ТОО "Парижская коммуна ХХI" Гайку Тертеряну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уголовный суд установил, что в буферной зоне предприятия действительно закапывались отходы убойного цеха, другой мусор, что привело к порче земли. Суд учел пожилой возраст, положительные характеристики обвиняемого, частичное возмещение ущерба и не стал наказывать лишением свободы. Гайка Тертеряна приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Но суд освободил его от этого наказания в связи с юбилейной амнистией", - пишет издание "Диапазон".

 
По данным издания, само имущество свинофермы сейчас распродается по решению суда, чтобы возместить ущерб экологии в 7 с лишним миллиардов тенге. 
 

Чтобы быстрее продать живых свиней, их признали скоропортящимся имуществом. Забирают из комплекса на большегрузах и увозят. Активист Петр Мурашкевич записал этот процесс на видео и разместил в Инстаграме, назвал такое обращение жестоким по отношению к животным. На ролике видно, как несколько человек пытаются насильно загрузить, затолкать десятки свиней в грузовую машину. Все действо происходит в присутствии полицейских", - говорится в материале.

 
Летом этого года экономический суд установил, что в буферной зоне комплекса навоз, отходы убойного цеха, ТБО, смешивали и частично закапывали. Навоз хранился больше положенного срока. 
 
В 2018 и частично в 2019 году свиноферма работала без эмиссии в окружающую среду. На свиноферме было на 11 тысяч свиней больше, заявленного по проекту. Скандал на свиноферме в Бестамаке продолжается с осени 2020 года. Местные активисты разметили в соцсетях видео закопанных отходов за свинофермой и потребовали закрыть предприятие. Контролирующие органы выявили многочисленные нарушения в работе свинофермы и потребовали их устранить. 
 

Весной скандальная ситуация приобрела угрожающие обороты, после того, как канализацию опечатали судоисполнители. Рабочие заявили, что из-за этого у них стали дохнуть свиньи, они говорили, что может возникнуть массовый падеж и эпидемия. Только за первые дни там погибло около 300 животных", - пишет "Диапазон". 

 
Коллектив рабочих требовал встречи с акимом области, устраивал голодовку. Руководство комплекса уверяло, что практически все нарушения устранили, отходы не попадают в почву и воду, внедрили новые технологии по утилизации отходов убойного цеха. Аким области утверждал, что никакого рейдерства нет, а у руководства свинофермы было время устранить все нарушения.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается снег

28.12.2021, 08:23 4066
В большинстве регионов Казахстана ожидается снег
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прохождением ложбины северо-западного циклона на большей части РК ожидается снег, усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге, юго-востоке и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-востоке, севере, западе страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду; в центре и на юге с низововй метелью, на севере туман. 
 
На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью и гололедом, на юго-западе туман. 
 
На севере, востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области ожидается низовая метель; на северо-западе, юго-востоке ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель, на западе усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
На востоке, в центре Карагандинской, на севере, юге Восточно-Казахстанской, на юге Кызылординской, на северо-западе, в центре Мангистауско, на северо-западе, севере Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман. 
 
На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

 

В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

27.12.2021, 21:23 15241
В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Атырауской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 28 декабря на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман, гололед.
 
28 декабря на севере, востоке и юге Алматинской области ожидается туман, гололед.
 
28 декабря на большей части Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на северо-западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
28 декабря на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается туман. 
 
28 декабря на юге Кызылординской области ожидается туман. 
 
В Нур-Султане 28 декабря ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
28 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
28 декабря на востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.
 
28 декабря в центре и на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
28 декабря на западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер южный, на западе области порывы 18 метров в секунду.
 
28-30 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 30 декабря 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
28 декабря на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области туман. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматы 28 декабря временами ожидаются туман, гололед.
 

В Атырау краснокнижного пеликана спасли от замерзания

27.12.2021, 14:23 28371
Фото: instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 27 ДЕКАБРЯ - В Атырау спасатели под объездным мостом на замерзшем водоеме обнаружили пеликана с поврежденным крылом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Крыло у него, предположительно, сломано, улететь он не мог, убежать тоже было невозможно - лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва", - рассказал главный спасатель Есболат Каюпов, сообщает ATPress


Птицу передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира. Там пеликану пообещали создать все условия для того, чтобы пережить зиму. 

Весной, когда растает снег и вскроется река, пеликана, занесенного в Красную книгу, отпустят на волю.

 

Глава Счетного комитета предлагает ввести "черный список" чиновников, допустивших нарушения в освоении бюджетных средств

27.12.2021, 10:46 36846
Глава Счетного комитета предлагает ввести "черный список" чиновников, допустивших нарушения в освоении бюджетных средств
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Глава Счетного комитета Наталья Годунова в интервью телеканалу "Хабар 24" рассказала о методах борьбы с некачественным освоением бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Наталья Годунова в интервью рассказала, что были случаи, когда руководителям, допустившим нарушения, давали уйти по собственному желанию. А потом они шли на повышение, в том числе на должность замакима области. 
 

Мы протестуем. Информируем акима области, премьер-министра. И я думаю, такая практика есть во многих странах. Если финансисты допускают грубые нарушения, им нельзя давать уходить по собственному желанию. Должен быть "черный список", - считает глава Счетного комитета.

 

Нельзя, чтобы наказывали стрелочников. Когда приходит информация из регионов или министерства, что наказан ведущий Управления ЖКХ, который три месяца как принят на работу - он стрелочник. А руководитель, который отвечает за финансы, и является распорядителем бюджета", - сказала Годунова.



 

Карагандинские госслужащие привлечены к ответственности за ведение бизнеса

27.12.2021, 10:19 39531
КАРАГАНДА. 27 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области Антикоррупционной службой установлены должностные лица, которые вопреки законодательному запрету занимались предпринимательской деятельностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Антикоррупционной службы, заместитель руководителя регионального проектного офиса "Рухани жаңғыру" занимался предпринимательской деятельностью. Являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, тем самым он нарушил принятые антикоррупционные ограничения. 
 

Зарегистрированное на его имя ИП поставляло Темиртаускому дворцу культуры услугу по проведению фестиваля "Жауыртаудағы кездесу" в рамках программы "Рухани жаңғыру" на сумму 3,9 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

 
Аналогичный факт установлен в отношении главного специалиста Управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би Караганды.
 
Его ИП занималось поставкой непродовольственных товаров широкого потребления государственным органам и организациям.
 

Указанные лица постановлением специализированного межрайонного административного суда Караганды признаны виновными по статье 154 КоАП и на каждого наложен штраф в размере 408 380 тенге", - принформировали в пресс-службе. 

 
В целом Антикоррупционной службой с начала года возбуждено 109 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы в размере 31,2 млн тенге. К административной ответственности привлечены 100 физических и два юридических лица.
 

В урочище Кокжайляу спасли девушку, получившую травму

27.12.2021, 09:42 41741
АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК спасли девушку, подвернувшую ногу в урочище Кокжайляу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
26 декабря в 15.15 в оперативную дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том, что с Кокжайляу необходимо транспортировать девушку, которая при спуске подвернула ногу. Оперативная группа РОСО - семь человек личного состава, в том числе кинологический расчет, незамедлительно выехала на место происшествия. Девушку транспортировали вниз при помощи мягких носилок и веревок и передали сотрудникам ЦМК. 
 

Оказалось, девушка 2000 года рождения пошла с группой туристов в горы по туристическому маршруту и на обратном пути на крутом ледяном спуске подвернула ногу. С ней до приезда спасателей находилась подруга", - уточнили в ведомстве.

 
Спасатели РОСО напоминают о мерах безопасности в горах. Помните, температура в горах каждые 100 метров снижается на 0,5 градуса, а иногда на целый градус. Надевайте теплую непромокаемую одежду и правильную горную обувь. Берите с собой горячие напитки. Старайтесь как можно больше узнать о своем предполагаемом маршруте. Обязательно сообщайте своим близким, куда направляетесь и предполагаемом времени возвращения. Не ходите в горы по одному.
 

В Павлодаре цирковых животных держали во дворе частного дома, владельцам грозит штраф

27.12.2021, 09:11 41686
В Павлодаре цирковых животных держали во дворе частного дома, владельцам грозит штраф
Фото: instagram pavlodar_inspektsiya
ПАВЛОДАР. 27 ДЕКАБРЯ - В Павлодаре владельцев цирковых животных, которых держали во дворе частного дома, оштрафуют, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Павлодарской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, 26 декабря специалисты выехали в микрорайон Лесозавод города Павлодара. Там в автомашинах находились цирковые животные: львица, бурый медведь, макака, императорский тигровый удав, а также несколько попугаев Ара и дрессированные собаки. 
 

Все животные прибыли из Российской Федерации, они принадлежат двум женщинам - гражданкам РФ и используются в цирковых представлениях. В настоящее время до весны решили разместиться в Павлодаре для временной передержки животных. В ходе выезда проверены условия содержания и наличие правоустанавливающих документов на владение животными. На всех питомцев представлены ветеринарные паспорта, но в ходе проверки ветслужбой Павлодара выявлены нарушения, за которые владельцы будут привлечены к административной ответственности", - проинформировали в инспекции лесного хозяйства и животного мира. 

 
Также установлено, что львица и медведица содержатся в клетках, что не соответствует требуемым законодательством нормативам содержания каждого вида животного в вольере площадью 30 квадратных метров и высотой 3 метра. 
 

В ходе беседы с владельцам рекомендовано держать животных на временной передержке на территории зарегистрированных зоопарков и цирков, где для них имеются все необходимые условия", - заключили в ведомстве.



 

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