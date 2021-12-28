Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний открылся в Алматы

АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - В Алматы при содействии компании "МедИнвестГрупп Казахстан" открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний. Центр посетил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Центр ядерной медицины оснащен самым современным оборудованием для раннего выявления онкологических патологий. Высокотехнологичный ПЭТ сканер Biograph Horizon (Siemens) сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Данный метод дает возможность обнаружить малейшие очаги и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований", -сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Это первый в стране инновационный медицинский центр, деятельность которого направлена на диагностику онкологических заболеваний. Исследования в центре проводятся бесплатно и доступны всем казахстанцам в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Инновационные исследования позволяют получить точную информацию о состоянии пациента. Это важно и на стадии уточнения заболевания и на этапе лечения. Медицинские центры, оснащенные самой современной аппаратурой, очень важны для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан Казахстана", - сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер отметил, что ПЭТ/КТ-диагностика - это один из важнейших инструментов для борьбы с онкологическими заболеваниями.

В ведомстве отметили, что аппаратура, закупленная компанией "МедИнвестГрупп Казахстан", и используемая в Центре ядерной медицины Алматы может позволить врачам принимать до 7 000 пациентов в год. Это поможет казахстанцам, нуждающимся в лечении и диагностике, существенно сократить срок ожидания сложной процедуры исследований. Подобные центры инвестиционная компания MIG Qazaqstan в ближайшем будущем откроет в городах Уральск, Шымкент и Караганда в рамках государственно-частного партнерства.