В Алматы открылся Центр для лиц с психоневрологическими заболеваниями и детей с аутизмом

АЛМАТЫ.14 ДЕКАБРЯ - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой нового реабилитационного Центра. Об этом сообщили в пресс службе акимата города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После реконструкции в здании бывшего Управления социального благосостояния открылся многопрофильный реабилитационный центр для лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями и детей с расстройством аутистического спектра.

В Центре работают кабинеты ранней поддержки, по развитию обучающих навыков, диагностики, темной и светлой сенсорики, консультируют дефектолог и логопед.

Помимо этого в Центре организовано отделение для лиц с ограниченными возможностями с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими заболеваниями, где помимо общепринятых реабилитационных программ работают такие программы поддержки, как эрготерапия (восстановление активности людей, которые из-за болезни или травмы не могут двигаться или заниматься повседневными делами), механотерапия (реабилитация с помощью специальных тренажеров) и кинезотерапия (один из вариантов лечебной физкультуры).

Также здесь расположился Центр поддержки для детей с аутизмом Фонда Булата Утемуратова.