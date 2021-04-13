Туман, град и гроза ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации РГП "Казгидромет", 13 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15 метров в секунду.

По информации синоптиков, завтра в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области завтра ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области во вторник местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, 15-20 местров в секунду.

Кроме того, в Актюбинской области 13 апреля ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем местами 18 метров в секунду.

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