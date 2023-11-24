Тушенку из сайгачатины начали производить в Казахстане  

Количество выполняемых китайскими авиакомпаниями рейсов между странами увеличится до 30 в неделю

Фото: КГА

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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские авиакомпании планируют увеличить рейсы между Казахстаном и Китайской Народной Республикой, - Китайские авиакомпании планируют увеличить рейсы между Казахстаном и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.





В частности, авиакомпания China Southern Airlines сообщила, что с 23 января следующего года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы - Пекин с частотой 3 рейса в неделю.





Вместе с тем при повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года, заявили в КГА.





В свою очередь авиакомпания Loong Airlines в декабре этого года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Ханчжоу с 3 до 4 в неделю.





В случае повышения пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 7 в неделю. Также авиакомпания изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана - Ханчжоу, Астана - Ченду и Алматы - Ченду в 2024 году", - проинформировали в пресс-службе.





Кроме того, авиакомпания Air Chinа сообщила, что рассматривает вопрос увеличения количества выполняемых рейсов с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана - Сиань - Пекин.





При этом авиакомпанией также будет рассмотрен вопрос выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в город Сиане.





В целом в период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что количество рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 рейсов в неделю по действующим и новым авиамаршрутам", - добавили в комитете.





Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу 10 ноября 2023 года.





Согласно статье 1 данного соглашения граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.