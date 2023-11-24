В Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионахВ Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах
23.11.2023, 10:26 72206
Тушенку из сайгачатины начали производить в Казахстане
Сырье привозят на мясокомбинаты по программе промышленного отлова, который стартовал месяц назад и продлится до конца ноября
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Костанай. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тушенку из мяса сайгаков начали производить в Костанайской области, сообщает "Хабар 24".
Мясо перерабатывают на Аркалыкском мясокомбинате. Его привозят по программе промышленного отлова. В регионе сокращают численность степных антилоп.
Тушенка из сайгачатины - новый вид продукции Аркалыкского мясокомбината. На производство и реализацию деликатеса у предприятия есть лицензия. За день на мясокомбинате перерабатывают тонну мяса. Получается 2,5 тысячи банок продукции. Ее отправляют в торговую сеть по всей стране. На прилавки тара с мясом попадет после термической обработки. Готовят тушенку по рецепту местных технологов.
Мясо сайгаков после консервации мы помещаем в автоклав. Здесь при температуре 120 градусов тушенка готовится час. Весь процесс стерилизации и охлаждения автоматизирован", - говорит мастер консервного цеха Серикболсын Оспанов.
По словам заведующей складом предприятия Ляззат Омиркул, на продукцию большой спрос.
Из Астаны сейчас заказывают, из Костаная, местные тоже. Около 500 голов сайгаков уже приняли. По договору - 3 тысячи голов", - отметила она.
На переработку идет только мякоть, отходы утилизируют. Прежде чем попасть в обвалочный цех, каждая туша проходит ветеринарный контроль.
В первую очередь при приеме туш сайгаков мы проверяем органолептические показатели, также проводим лабораторные исследования. Пока не выявили ни одного животного с заболеванием", - сказала ветеринарный врач Гульназ Серкебаева.
Сырье привозят по программе промышленного отлова, который стартовал месяц назад и продлится до конца ноября. В регионе сокращают численность бетпакдалинской популяции степных антилоп.
Последние 2-3 года очень часто шли жалобы от сельхозтоваропроизводителей о том, что сайгаками наносится экономический ущерб в виде потравы сельхозугодий, посевов, а также естественных пастбищ и сенокосов. Регулирование численности сайгаков проводится в целях предотвращения экономического ущерба нашим сельхозпроизводителям", - говорит и.о. руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Жанибек Ерсултанов.
По данным весеннего учета, в Казахстане численность бетпакдалинской популяции сайгаков превышает 740 тысяч особей. В программу промышленного отлова вошли 15%. В регионе это больше 40 тысяч голов.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
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24.11.2023, 11:50 6986
Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте
Фото: Otyrar
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Шымкент. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна четвертого этажа своего малолетнего племянника.
23 ноября поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее брат, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на 4-м этаже ее годовалого сына. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и прокуроры. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 "Покушение на убийство", - сообщает телеканал Otyrar.
Мальчика с различными телесными повреждениями доставили в больницу.
40-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. В Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие, в том числе в отношении детей.
24.11.2023, 11:20 10981
Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем
Фото: КГА
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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские авиакомпании планируют увеличить рейсы между Казахстаном и Китайской Народной Республикой, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.
В частности, авиакомпания China Southern Airlines сообщила, что с 23 января следующего года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы - Пекин с частотой 3 рейса в неделю.
Вместе с тем при повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года, заявили в КГА.
В свою очередь авиакомпания Loong Airlines в декабре этого года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Ханчжоу с 3 до 4 в неделю.
В случае повышения пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 7 в неделю. Также авиакомпания изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана - Ханчжоу, Астана - Ченду и Алматы - Ченду в 2024 году", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, авиакомпания Air Chinа сообщила, что рассматривает вопрос увеличения количества выполняемых рейсов с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана - Сиань - Пекин.
При этом авиакомпанией также будет рассмотрен вопрос выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в город Сиане.
В целом в период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что количество рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 рейсов в неделю по действующим и новым авиамаршрутам", - добавили в комитете.
Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
24.11.2023, 10:55 11346
Минтранспорта Казахстана планирует импортировать авиатопливо марки JET A-1 из Китая
Фото: freepik.com
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Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев провел совещание с аэропортами и авиакомпаниями по вопросам обеспечения авиатопливом субъектов гражданской авиации.
Производственные мощности отечественных НПЗ не покрывают потребности страны в авиатопливе, поэтому Казахстан ежегодно импортирует до 300 тысяч тонн из РФ. В связи с этим Минтранспорта прорабатывается диверсификация импорта авиатоплива марки JET A-1 из Китая и других соседних стран", - отметили в ведомстве.
В ходе совещания с участием профильных государственных органов и организаций аэропорты страны доложились о готовности инфраструктуры к использованию JET A-1. По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655.
PTC Holding - один из крупнейших в стране операторов и собственников подвижного состава - сообщил, что пропускная способность отечественных железных дорог позволяет рассчитывать на ежемесячную транспортировку до 50 тысяч тонн авиатоплива JET A-1.
По итогам совещания министр транспорта дал конкретные поручения субъектам отрасли и заинтересованным госорганам, подчеркнув при этом важность оперативных действий.
Напомним, ранее в КМГ рассказали, почему не производят авиатопливо.
24.11.2023, 10:24 13491
АФМ выявил ущерб на 67 млн тенге по трем котельным в Семее
Фото: Depositphotos
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Семей. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 67 млн тенге ущерба по трем котельным в Семее выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай.
Бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию в 1934 году, до сих пор приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период. Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются порядка трех фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки", - проинформировали в АФМ.
В целом в городе функционирует 1 ТЭЦ, а также 17 котельных и 72 тепловых пункта.
Сообщается, что аналогичные проблемы с отоплением фиксируются в городах Аягозе и Курчатове, где средний износ тепловых сетей составляет 53% и 35% соответственно.
Создана комиссия, куда вошли специалисты управления энергетики и ЖКХ, ДВГА, департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго, жилищной инспекции. По подозрению в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, в отношении директора подрядной компании ведется досудебное расследование. В рамках уголовного дела начаты проверки 14 объектов теплоснабжения, ремонтом которых занималась данная организация на сумму 1,2 млрд тенге", - уточнили в АФМ.
Отмечается, что после регистрации досудебного расследования и следственных действий подрядчик заменил и запустил экономайзер котла стоимостью 32 млн тенге взамен установленного в прошлом году под видом нового, но являющегося б/у устройства в котельной поселка Шульбинск. В итоге защищены права более 1,3 тысячи абонентов теплоснабжения.
В результате принятых мер к системе отопления подключены 8 бюджетных организаций, 4 социальных объекта, 24 коммунальных предприятия. Таким образом, исключена возможная критическая ситуация, связанная с обеспечением теплоснабжения объектов жизнеобеспечения и населения пригорода", - отметили в АФМ.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
24.11.2023, 10:03 15566
В Алматы проверяют долгострои
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Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ноябре начались внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства в Алматы, сообщает городское управление градостроительного контроля.
Проверки инициируются по многочисленным обращениям жителей - горожан беспокоит состояние так называемых долгостроев, которые зачастую несут угрозу безопасности жизни ввиду износа. Особенно остро стоит вопрос доступности недостроенных объектов, которые нередко становятся центром притяжения для детей", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что по результатам проверок будут выданы предписания на устранение выявленных нарушений и при необходимости направлены иски в суд на принудительное исполнение предписания. При этом в случае наличия заключения экспертизы о состоянии объекта как несущего угрозу жизни и здоровью граждан долгострой может подлежать сносу.
Согласно строительным нормам, при прекращении работ по строительству объекта или приостановке на срок более 6 месяцев выполняется консервация объекта. То есть объект и территория, использованная для строительства, должны быть приведены в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций. И объект должен быть безопасным для населения и окружающей среды. Данная работа в течение всего периода консервации обеспечивается застройщиком (заказчиком) или уполномоченной им организацией. При этом ограждение площадки следует поддерживать в исправном состоянии, проходы и проезды на площадку должны быть закрыты", - уточнили в управлении.
Всего по городу располагается 17 строительных объектов, "замороженных" в разное время, с 1988 года.
1. Строительство гостиницы с объектами обслуживания населения. Алмалинский район, улица Кожамкулова, 213.
Заказчик: ТОО "MELROY GROUP".
Техническое состояние: СМР начаты в 2016 году и приостановлены в 2018 году.
2. Реконструкция зданий. Алмалинский район, улица Панфилова, 156.
Собственник: физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2015 году.
3. Строительство 8-этажного административного здания. Алмалинский район, улица Амангельды, 52, угол улицы Толе би.
Заказчик: АО "Алматыгорремстрой".
Техническое состояние: СМР приостановлены в 2000 году на уровне 9-го этажа.
4. Строительство бизнес-центра. Алмалинский район, Абая - Тлендиева.
Заказчик: АО "Корпорация Куат".
Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году, с 2008 года были приостановлены на уровне 10-го этажа.
5. Строительство общежития на 170 мест. Алмалинский район, Масанчи - Жамбыла.
Заказчик: РГП "Алматинское хореографическое училище имени А. В. Селезнева".
Техническое состояние: СМР начаты и приостановлены в 2014 году на уровне 2-го этажа.
6. Пристройка лабораторно-клинического корпуса. Алмалинский район, Шарипова - Курмангазы.
Заказчик: Министерство здравоохранения РК.
Техническое состояние: СМР начаты в 1983 году и приостановлены в 1988 году.
7. Объект с объектами обслуживания и подземным паркингом. Бостандыкский район, Сатпаева, 29г.
Заказчик: ТОО "РАМУТ" (ТОО "Esentay Stroy").
Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году и приостановлены 2016 году на стадии 1-го этажа.
8. Строительство здания для обслуживания населения. Бостандыкский район, проспект Гагарина, 270.
Заказчик: физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2016 году на уровне 3-го этажа.
9. Строительство МЖК. Бостандыкский район, Тимирязева - Сейфуллина.
Заказчик: ТОО "Menessa".
Техническое состояние: СМР начаты в 2022 году и приостановлены в 2023 году на уровне котлована.
10. Строительство МЖК. Медеуский район, Достык - Ньютона.
Заказчик: физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты в 2005 году и приостановлены с 2007 года на стадии отделочных работ.
11. Строительство жилого комплекса. Медеуский район, СПК "Горный гигант", проспект Достык.
Заказчик: ТОО "Cargo Rich Soul Group".
Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены с 2016 года на уровне 1-го этажа.
12. Строительство пятиярусного паркинга. Медеуский район, Аль-Фараби - Мендикулова.
Заказчик: АО "Серт".
Техническое состояние: СМР начаты в 2007 году и приостановлены с 2009 года на уровне 2-го этажа.
13. Строительство ресторанного комплекса с летним парком. Медеуский район, улица Горная, дорога на Медеу.
Заказчик: ТОО "Іле Корпорациясы".
Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и с 2013 года были приостановлены на уровне 2-го этажа.
14. Строительство колледжа мирового уровня, 1-я очередь. Медеуский район, поселок Алатау, СЭЗ ПИТ.
Заказчик: АО "СПК "Алматы" (ранее некоммерческое акционерное общество "Холдинг Кəсіпқор", Астана).
Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году, с 2015 года были приостановлены на уровне 2-го, 6-го этажей.
15. Строительство научно-исследовательского центра. Медеуский район, улица Ибрагимова, 9.
Заказчик: ТОО "Центр инновационных и информационных технологий", учредитель - ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".
Техническое состояние: СМР начато в 2014 году и приостановлен на уровне 3-го, 5-го этажей.
16. Пристройка к существующему зданию на 125 коек. Медеуский район, Горная, 440.
Заказчик: РГП "Республиканский детский реабилитационный центр "Балбулак".
Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 1-го этажа.
17. Капитальное строительство 2 жилых домов на 120 квартир в военном гарнизоне. Турксибский район, улица Красногорской, 52/1, 52а.
Заказчик: главное управление расквартирования войск Вооруженных сил РК.
Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и приостановлены в 2014 году на стадии отделочных работ.
В управлении градостроительного контроля Алматы отметили, что проведение проверок будет продолжено, о следующих этапах и результатах проверок будет сообщено дополнительно.
Стоит отметить, что жители Алматы уже давно требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
В последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.
23.11.2023, 15:42 47741
Аварии на теплосетях Экибастуза: суд огласил приговор
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября экибастузским городским судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго", директора экибастузской теплоэлектроцентрали и директора экибастузских тепловых сетей по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего тяжкие последствия.
Согласно материалам суда, руководители энергообъектов не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы.
В результате недобросовестного отношения к своим обязанностям, по неосторожной вине подсудимых, 27 ноября 2022 года в городе Экибастузе произошла авария на тепловых сетях ТОО "Экибастузтеплоэнерго", что повлекло за собой тяжкие последствия и введение режима чрезвычайной ситуации в городе", - сказано в сообщении экибастузского городского суда.
Суд назначил виновным наказание в виде ограничения свободы каждому на срок 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.
Также осужденные лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре прошлого года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
22.11.2023, 16:43 115706
В Актау снесут 28 незаконных строений
В городе уже снесены построенные с нарушениями жилой комплекс и таунхаус
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Актау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений, сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
В Актау отдельными застройщиками строительно-монтажные работы ведутся без получения разрешительной документации. В целом с 2022 года мерами надзора к административной ответственности в виде штрафа привлечены застройщики по 120 объектам на сумму 90 млн тенге. Однако ввиду неустранения нарушений застройщиками судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений.
Из них с санкции суда снесено 3 объекта, а именно таунхаус в жилом массиве "Приморский", коммерческий и жилой комплекс в производственной зоне № 9. По всем объектам отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация", - рассказали в областной прокуратуре.
В ведомстве предупредили, что согласно закону "О долевом участии в жилищном строительстве" застройщики не вправе привлекать денежные средства граждан без оформления соответствующих разрешительных документов.
В связи с этим призываем не допускать вложения средства в строительные компании, не оформившие разрешительные документации", - добавили в прокуратуре.
Напомним, незаконно построенный на побережье таунхаус снесли в Актау. В Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов. Также в Алматы снесли крупное нежилое помещение, которое собственник построил частично на земле госфонда.
22.11.2023, 14:05 119756
Решение о смене инвестора "АрселорМиттал" еще не принято - Шарлапаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос о новом инвесторе проблемной компании "АрселорМиттал Темиртау" все еще обсуждается, об этом в кулуарах мажилиса парламента сообщил министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев.
Как вы знаете, обсуждению вопроса смены акционера АМТ посвятили буквально полторы-две недели назад два часа времени вместе с журналистами. Пока сейчас новой информации у меня нет. Как только она появится, мы обязательно выйдем и все расскажем", - рассказал глава министерства.
Министр попросил "дать возможность сосредоточиться и завершить тот процесс, который в министерстве начали".
Ранее сообщалось, что в Казахстане выбрали инвестора, который выкупит "АрселорМиттал Темиртау". После смены собственника компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что правительство вело переговоры о передаче активов с "АрселорМиттал" достаточно давно. Предварительные документы были подписаны 22 октября.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?