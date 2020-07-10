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Тысячи граждан Узбекистана застряли на таможенном посту в Туркестанской области

09.07.2020, 09:06 7831
Тысячи граждан Узбекистана застряли на таможенном посту в Туркестанской области
Туркестан. 9 июля. Kazakhstan Today - Тысячи граждан Узбекистана застряли на таможенном посту в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
 
Жители Узбекистана ждут разрешения на въезд в страну неделями. С трудом удается пересечь границу только машинам с телами погибших. Люди живут на автостоянке. Среди них женщины, дети, пожилые люди. Некоторые разместились в палатках. Кому мест не хватило, укрываются от жары под лавочками. Повсюду антисанитария. Умываются в местном канале, сообщает телеканал Astana.tv
 

У меня срок подошел - рожать скоро. В других местах везде закрыты границы. И я не могу попасть домой. Никого не волнует наше положение", - рассказала гражданка Узбекистана Шолпан Избасканова. 

 
Отмечается, что перейти границу не могут и около 50 граждан Таджикистана. Попасть домой они хотят через Узбекистан. Практически все тут трудовые мигранты. Многие работали на западе Казахстана. Но когда эпидобстановка в стране ухудшилась, иностранцы массово начали возвращаться на родину. Но так и не смогли перейти границу. 
 

Уже месяц, как мой отец лежит в реанимации в нашем ауле. А я не могу к нему попасть. Денег даже не осталось. Мы видели в соцсетях, что тут собрались люди и закрыта граница. Но выбора у нас не было", - сказала гражданка Узбекистана Арзыгуль Акназарова.

 
Иностранцам помогают местные жители и власти. Приносят продукты и воду. Но живущие вблизи стоянки, опасаются распространения инфекции. 
 

Нам жалко этих людей. Они мучаются тут. Деньги у них кончались, плачут они. Мы это видим. Но мы также боимся, что из-за такой ситуации у нас тут COVID начнет распространяться", - говорит жительница Туркестанской области Халбиба Курбанова.

 
Между тем в посольстве Узбекистана пообещали, что в течение трех дней их граждане попадут на родину. Сейчас для них готовят дополнительные места для двухнедельного карантина. Пока же принять всех не получается из-за огромного числа людей, желающих попасть домой. 
 

На прошлой неделе ежедневно принимали от 500 до 1000 человек. В последнюю неделю, когда был объявлен карантин и в Казахстане, и в нашей стране, у многих боязнь, ажиотаж. Вот это все привело к тому, что туда пошел большой наплыв людей", - рассказал посол Республики Узбекистан в РК Саидикрам Ниязходжаев. 

 
Только через один таможенный пост "Жибек жолы" узбекские власти вывезли 70 тысяч своих граждан. Не исключено, что иностранцы будут продолжать прибывать сюда в надежде попасть домой. В посольстве заявляют, что держат вопрос на контроле.
 

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