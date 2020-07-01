У казахстанцев выкупят незаконно хранящееся оружие онлайн

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - С 1 июля в Казахстане стартует ежегодная акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает polisia.kz , за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния, согласно решениям комиссий.

В полиции подчеркнули, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в стране желающим сдать имеющиеся предметы вооружения достаточно позвонить по телефонам "горячей линии" указанным на сайтах департаментов полиции, либо на номер 102.

Прием заявления и предметов вооружения, хранящихся у граждан, будет осуществлять сотрудник органа внутренних дел с выездом на место. Ранее их прием производился непосредственно в территориальном органе полиции.

В МВД напомнили, что акции по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проводятся в стране с 2012 года. За этот период у населения выкуплено более 51 тыс. единиц оружия и 2 млн патронов к нарезному оружию.

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