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У казахстанцев выкупят незаконно хранящееся оружие онлайн

30.06.2020, 21:11 6643
Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - С 1 июля в Казахстане стартует ежегодная акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает polisia.kz, за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния, согласно решениям комиссий. 
 
В полиции подчеркнули, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности. 
 
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в стране желающим сдать имеющиеся предметы вооружения достаточно позвонить по телефонам "горячей линии" указанным на сайтах департаментов полиции, либо на номер 102. 
 
Прием заявления и предметов вооружения, хранящихся у граждан, будет осуществлять сотрудник органа внутренних дел с выездом на место. Ранее их прием производился непосредственно в территориальном органе полиции. 
 
В МВД напомнили, что акции по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проводятся в стране с 2012 года. За этот период у населения выкуплено более 51 тыс. единиц оружия и 2 млн патронов к нарезному оружию. 
 

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