У клиентов Glovo повторно списывалась деньги с банковских карт

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Клиенты службы доставки еды Glovo стали замечать, что с их банковских карт повторно списываются суммы, которые они ранее уже оплатили за заказ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Алматы рассказали, что заказали через службу доставки еду и сделали оплату. Ее им привезли. Но через некоторое время с их карты повторно снялась та же сумма, хотя заказ они не делали. По их словам, они - не единственные, кто оказался в подобной ситуации, говорится в репортаже "31 Канала"

У меня списалось 6 тыс. тенге. По просмотрам комментариев от пользователей в Instagram и 2gis, у людей списывается от одной до десяти тысяч тенге. Хотел встретиться с ними в офлайн-формате или по номеру телефона либо с кем-то из представителей. Отвечают, что контактные данные - конфиденциальная информация, хотя по закону они обязаны предоставить", - рассказал алматинец Нияз Ахметов.

22 сентября у меня сняли 7511 тенге повторно. Такую же сумму снимали при заказе в июле. Я удалила все данные. Сняли, хотя пишут, что данные они не сохраняют", - поделилась одна из пострадавших Сауле Абилова.

Клиенты Glovo жалуются, что не могут найти телефоны и адрес компании. По информации телеканала, в открытом доступе информации нет.

Позже представители компании сами вышли на связь. Причину сбоя связали с техническими неполадками сервиса, который принимает платежи от пользователей.

В связи с тем что есть процедура возврата на стороне банка-эквайера, а также банков пользователей, возврат денег может занять до тридцати дней. К сожалению, на эти процессы повлиять мы не можем, но со своей стороны сделаем все, чтобы те клиенты, у которых возникла ошибка, получили свои средства обратно как можно скорее", - сообщил генеральный менеджер Glovo в Казахстане Карим Богуспаев.

Представитель компании, который сейчас за рубежом, заверил, что из-за технической ошибки списания произошли у незначительной части клиентов. На данный момент их служба техподдержки решает ее. На остальные жалобы здесь пообещали ответить позже.

Ниязу Ахметову спустя почти месяц удалось вернуть списанные деньги. Некоторым компания предлагает вместо сумм бонусы, которые можно использовать лишь при повторном заказе. Но Сауле Билова до сих пор не получила ни то, ни другое и все еще ждет ответа от техподдержки.