У МИДа нет связи с 18 застрявшими в Мариуполе казахстанцами

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - У Казахстана нет связи с 18 гражданами, застрявшими в Мариуполе, сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации посольства РК на Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным", - говорится в сообщении МИДа.

Отмечается, что на сегодняшний день при содействии казахстанских дипломатов с Украины выехали 822 гражданина РК. Из них 726 человека выехали в Польшу, а остальные - в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию.

Напомним, что сегодня в 08.50 по времени Нур-Султана из Катовице (Польша) вылетел 5-й эвакуационный самолет с 89 гражданами РК. Как известно, ранее четырьмя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 587 граждан РК.

В настоящее время в Катовице и в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет. В эвакуационной точке сбора в Харькове находятся 3 наших соотечественника. В городе Сумы находится 1 гражданин РК, с которым поддерживается регулярная связь, проинформировали в министерстве.

Также из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов РК 51 уже покинул территорию Украины, а остальным 6 автотранспортным средствам оказывается максимальная необходимая помощь.