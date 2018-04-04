Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - У пособника по Хоргосскому делу изъято более $2,1 млн, передает Kazakhstan Today.

"Генеральной прокуратурой РК в ходе целенаправленной работы по возврату имущества, добытого преступным путем и незаконно выведенного за пределы страны, установлены "замороженные" денежные средства в размере более $1,3 млн в Швейцарском банке Rothschild Bank Zurich. Как стало известно, деньги принадлежат М. Абдралиеву, который с 2012 года находится в международном розыске", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, Абдралиев "подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по Хоргосскому делу Т. Жакаеву, И. Абдрахманову и Б. Курманалиеву".

В этой связи прокурором возбуждено ходатайство перед судом о конфискации находящихся в швейцарском банке денежных средств. 29 марта Алмалинский районный суд Алматы удовлетворил ходатайство прокурора.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что в рамках досудебного расследования по данному уголовному делу при обыске офиса ТОО "КТ "ТАТ Кредит" изъяты $762 тыс. и 915 тыс. тенге, принадлежащие Абдралиеву. Для конфискации этих денежных средств прокуратур также направила соответствующее ходатайство в суд.

Таким образом, по инициативе органов прокуратуры приняты меры к конфискации в доход государства средства в размере более $2,1 млн, заключили в пресс-службе.

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