У поваров детских лагерей в Бурабае выявлен стафилококк  

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Кокшетау. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка частных и государственных лагерей в Акмолинской области выявила более 400 нарушений, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства, нарушений в области пожарной безопасности, в сфере здравоохранения, образования, сообщили в прокуратуре региона.





Как рассказали в областной прокуратуре, в двух детских лагерях Бурабайского района у поваров обнаружен стафилококк, в пробах еды найдена кишечная палочка.





Прокуратура Акмолинской области





Кроме того, в трех частных лагерях курортной зоны Бурабай отсутствовала лицензия на оказания медицинской помощи, в медпунктах использовались просроченные лекарства, а в детском лагере Аккольского района и вовсе не было лекарств, притом что районная больница находится в 40 километрах от лагеря.





В целом при осмотре большинства учреждений установлены неудовлетворительные условия проживания.





Прокуратура Акмолинской области





По данным фактам в уполномоченные органы внесены акты надзора, 40 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, наложены миллионные штрафы, деятельность двух детских лагерей приостановлена. Оказывавшая воспрепятствование деятельности проверяющих прокуроров руководитель частного лагеря привлечена к административной ответственности", - проинформировали в ведомстве, добавив, что по результатам проверки внесены предложения в части организации детского отдыха, а также разработан план устранения выявленных нарушений.





Ранее сообщалось, что в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.



