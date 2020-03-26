У прибывших из Амстердама в Атырау казахстанцев коронавирус не выявлен

Атырау. 25 марта. Kazakhstan Today - У прибывших вечером 24 марта из Амстердама в Атырау 18 казахстанцев тест на коронавирус показал отрицательный результат, передает Kazakhstan Today.

По информации региональной службы коммуникаций, 24 марта, в 20.30, в аэропорту города Атырау приземлился самолет из Амстердама с 18 казахстанцами на борту. Прибывшие - в основном студенты из разных городов Казахстана.

Все прошли экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Как стало известно сегодня утром, у всех анализ на наличие коронавируса отрицательный. Вечером они покинут карантинную зону.

По последним данным, в Казахстане подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса . Из них: в Нур-Султане - 41 случай, Алматы - 31 случай, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Шымкенте - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай.

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