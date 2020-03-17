У работавшего в здании Halyk Bank консультанта обнаружили коронавирус

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - У сотрудника внешней организации, оказывающей консультационные услуги в одном из зданий Halyk Bank в Алматы, обнаружен коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Halyk Bank распространил информацию о том, что один из выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 приходится на сотрудника внешней организации, оказывающей консультационные услуги в одном из зданий банка в Алматы.

В соответствии с существующим алгоритмом реагирования Министерства здравоохранения, совместно с медицинскими сотрудниками города, заболевший, а также все контактировавшие с ним сотрудники, прошли процедуру сдачи анализов, в настоящий момент изолированы и находятся в карантине", - рассказали в банке.

Также сообщается, что ни сам сотрудник внешней компании с обнаруженным заболеванием, ни сотрудники банка, находившиеся рядом, не контактировали с клиентами банка.

В свою очередь, банк уже предпринял меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и отделений.

Отмечается, что отделения банка и банкоматы работают в обычном режиме, все операции доступны клиентам.

Также доступны дистанционные сервисы обслуживания в Onlinebank.kz для юридических лиц и Homebank.kz для физических лиц, а на любые вопросы круглосуточно отвечает контакт-центр", - заключили в банке.

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