У таксиста, перевозившего пассажиров в Нур-Султан, подозревают коронавирус

http://astana.gov.kz

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Таксиста, перевозившего людей в Нур-Султан, положили в больницу с подозрением на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

В ночь на 25 марта двое жителей столицы пытались пройти через блокпост в районе посёлка Талапкер. Ранее они отдыхали на Мальдивах (относится к 1б категории) - путь в Нур-Султан преодолели на такси из Костанайской области. Таксист оставил двух граждан, не доезжая до самого блокпоста столицы", - сообщили в столичном управлении внутренней политики.

На блокпосту медработники и полицейские проверили личности граждан и приняли все необходимые меры - горожане в срочном порядке были доставлены в стационар, у них взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

Таксист был задержан в Петропавловске и отправлен в стационар.

Акимат столицы напоминает, что за нарушение правил карантина следует строгая ответственность. По периметру города установлены блокпосты.

С 22 марта въезд и выезд в город закрыт.

Отмечается, что за это время зафиксировано 46 фактов нарушения особого режима въезда и выезда, 29 нарушителей арестованы на 15 суток, часть - оштрафованы, другие ждут решения суда.





На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса , из них в городе Нур-Султан - 46 случаев, Алматы - 34 случая, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Жамбылской области -1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства