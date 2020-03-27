Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Два новых случая коронавируса подтвердились в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 46 случаев, Алматы - 34 случая, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Жамбылской области -1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 470 тысяч человек, более 21 тысячи скончались.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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