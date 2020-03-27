Система Orphus

Два новых случая коронавируса подтвердились в Нур-Султане

26.03.2020, 09:05 8803
Два новых случая коронавируса подтвердились в Нур-Султане
Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Два новых случая коронавируса подтвердились в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 46 случаев, Алматы - 34 случая, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Жамбылской области -1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК. 

 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 470 тысяч человек, более 21 тысячи скончались. 
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая