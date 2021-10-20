У жителей Алматинской области есть возможность пополнить ряды полка полиции по охране госучреждений МВД РК

НЬЮ-ЙОРК. 20 ОКТЯБРЯ - Федеральный суд Нью-Йорка отклонил все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и наложил на них санкции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

18 октября 2021 года Окружной судья США Элисон Дж. Натан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила различные возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата Алматы.

В решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которыми также были наложены санкции на Аблязова и Храпунова. Данное решение, наряду с предыдущими решениями суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению соистцами доказательств, "имеющих большое значение" для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как "игру в кошки-мышки".

Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд установил:

- Аблязов "не исполнил постановление суда", потребовавшего от него представления доказательств;

- Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение "противоречило его собственным показаниям" под присягой;

- Храпуновы "не представили никаких финансовых отчетов", "все без каких-либо оправданий";

- Ильяс Храпунов, которого суд назвал "главным нарушителем раскрытия информации", удалил "все" свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого "сотни" зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал "невероятные" утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них.

- Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и "отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов";

- хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США", - уточнили в Минюсте.

Размер санкции в отношении Ильяса Храпунова суд определит после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения, отмечено в сообщении пресс-службы.

Суд также установил, что "любая апелляция на его постановление будет восприниматься как "отказ от добровольного исполнения решения".

Нью-Йоркское дело от имени соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании", - напомнили в ведомстве.

В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений.

Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года", - добавили в пресс-службе.