21.01.2025, 19:38 77376
Убийство Шерзата Болата: завершено досудебное расследование
Фото: ivest.kz
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Конаев. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Об этом сообщила адвокат семьи Карина Кошербаева.
17 января мы получили официальное уведомление об окончании производства следственных действий. Это значит, что досудебное расследование завершилось. Один из важных этапов в нашей работе позади. Мы переходим к следующему, немаловажному этапу - ознакомление с материалами уголовного дела", - написала Карина Кошербаева в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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22.01.2025, 09:05 45306
МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения, сообщает Polisia.kz.
В связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром, снегопадом, гололедицей на текущий момент введено ограничение движения автотранспорта на 43 автодорогах в 15 областях. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на более чем 6000 км, что составляет 25% от всей сети дорог указанной категории. Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан", - отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.
По данным МВД, информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить на официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол" и по номеру телефона 1403.
Как сообщили синоптики Казгидромета, сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидается выпадение снега. В южных, юго-восточных и восточных регионах - осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.
На севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на западе, востоке Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на западе, севере Павлодарской области, ночью на востоке области Улытау ожидается сильный снег.
На севере, востоке Акмолинской области, днем в южной половине Алматинской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, на горных перевалах Туркестанской области, на юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге Павлодарской области, на севере, востоке, юге Карагандинской области, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре области Абай, ночью на востоке, юге области Улытау ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.
В Алматы: дождь, снег, температура воздуха составит 0 - минус 2 °C с дальнейшим понижением.
В Астане: снег, минус 17-19 °C с дальнейшим понижением.
В Шымкенте: снег, минус 4-6 °C.
21.01.2025, 16:45 83756
Алматы накроет двухдневный снегопад
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Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - С ночи 22 января в Алматы ожидается сильный снегопад, который продлится два дня. Коммунальные службы активно готовятся к ухудшению погодных условий, сообщили в акимате мегаполиса.
По информации горакимата, ночью 22 января температура упадет до 9 градусов мороза, а 23 января - до 17 градусов ниже нуля.
В городе организовано круглосуточное дежурство: 204 пескоразбрасывателя и 624 единицы спецтехники готовы к работе. Основные улицы будут обработаны жидкими реагентами для предотвращения гололеда. 47 оперативных бригад будут патрулировать дороги для устранения снежных накатов", - рассказали в ведомстве.
Автолюбителям и пешеходам городские власти рекомендуют соблюдать осторожность: водителям - увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Пешеходам - быть осторожными на тротуарах и при переходе дорог, а также держаться подальше от зданий из-за риска падения снега и сосулек.
21.01.2025, 15:20 87946
Квишинг: полиция предупредила о виде мошенничества с применением QR-кодов
Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах с предложением вступить в домовые чаты, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и наклеек на электросамокатах
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Костанай. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Костанайской области рассказали о квишинге - специфической форме мошенничества, при которой злоумышленники используют QR-коды для обмана граждан и кражи их конфиденциальных данных.
В QR-код может быть интегрирована любая информация, например ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения. В распространении квишинга злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах с предложением вступить в домовые чаты, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и даже наклеек на электросамокатах", - рассказали в полиции.
Цель квишинга - получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования.
Чтобы защитить себя, полицейские призывают соблюдать следующие меры:
- следует быть бдительным при просмотре электронных писем или сообщений;
- никогда не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам;
- не переходить по подозрительным веб-ссылкам;
- не скачивать файлы из ненадежных источников;
- использовать надежные антивирусные программы и программное обеспечение для защиты вашей информации.
Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества при обмене валюты за рубежом.
21.01.2025, 11:35 95081
Авиарейсы задерживаются из-за закрытия взлетно-посадочной полосы в Астане
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева в Астане временно закрыли взлетно-посадочную полосу из-за непогоды, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны временно закрыта на период с 8.33 до 10.33 местного времени 21 января 2025 года", - проинформировали в пресс-службе.
Сейчас из 70 запланированных рейсов 6 задержаны, а из 68 рейсов, ожидающих прибытия, 14 также имеют задержки. Все задержки связаны с погодными условиями и техническим обслуживанием аэродрома.
Пассажиры могут получить актуальную информацию о состоянии рейсов и изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта www.nn-airport.kz или по телефону круглосуточного контакт-центра 8 (7172) 702-999", - уточнили в аэропорту.
20.01.2025, 18:22 133886
На казахстанско-китайской границе временно закроют автомобильные пункты пропуска
Фото: КГД МФ РК
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанско-китайской границе с 27 января по 1 февраля закроют автомобильные пункты пропуска, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
В связи с Праздником весны в КНР с 20.00 27 января 2025 года до 08.00 1 февраля 2025 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - проинформировали в КГД.
Подчеркивается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в комитете.
Ранее на конференции ЕАБР участники панельной дискуссии, посвященной развитию транспортного каркаса ЦА, отметили, что одна из самых серьезных проблем - это пробки на границах.
20.01.2025, 16:08 137756
Больничные листы переведут в электронный формат в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разработало поправки в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передает корреспондент агентства.
Как пояснили в Минздраве, работа по переводу больничных листов и справок о временной нетрудоспособности в электронный формат ведется в целях снижения использования бумажных документов.
Основной целью этих изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг.
В ведомстве отметили, что сегодня выдача листа о временной нетрудоспособности предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.
20.01.2025, 13:35 142116
Алматинский ботсад собрал 200 кг корма для птиц за 3 дня
Фото: Ботсад Алматы
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ботанический сад Алматы завершил акцию по сбору корма для синиц.
Благодаря вашему неравнодушию и активному участию нам удалось собрать более 200 кг корма всего за три дня! Спасибо всем, кто принял участие в этой акции", - написали сотрудники ботсада в соцсетях.
По их словам, еду для птиц приносили пенсионеры, школьники, целые семьи и даже присылали из других городов.
Наши общие усилия помогут пернатым друзьям пережить холодные зимние дни", - подчеркнули сотрудники.
В ботсаду также обратились к жителям города с просьбой не оставлять без внимания городских птиц.
Мы будем рады, если вы будете подкармливать городских птичек в своих дворах, парках и скверах", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Алматинский ботсад обратился к посетителям с просьбой помочь с кормом для птиц. Сотрудники также рассказали, чем можно подкармливать птиц зимой.
Для справки
В 1995 году НИИ "Институт ботаники" и НИИ "Главный ботанический сад" были объединены в Институт ботаники и фитоинтродукции НАН РК. В настоящее время он находится в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
В 2006 году ботанический сад был внесен в перечень особо охраняемых природных территорий РК, что позволило остановить продажу земель сада под застройку.
В 2019-2020-м годах ботанический сад был реконструирован и обновлен за счет средств фонда Булата Утемуратова.
20.01.2025, 10:47 107386
В Алматы сносят незаконно построенный трехэтажный дом
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят очередной незаконный объект. На этот раз под снос попал незаконно построенный трехэтажный дом на улице Черновицкой, сообщили в городском акимате.
По данным управления градостроительного контроля города, здание возводилось без необходимых разрешений: отсутствовали АПЗ, согласование эскизного проекта и экспертиза.
Снос стал результатом внеплановой проверки, инициированной обращением местного жителя. По иску управления Жетысуский районный суд вынес решение о демонтаже объекта. Собственник добровольно уже начал снос здания при участии судебных исполнителей", - отметили в ведомстве.
С начала 2023 года в Алматы снесено 63 незаконных объекта, включая известные жилые комплексы "Мечта" и KHAN.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?