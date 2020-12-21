Участок улицы Масанчи в Алматы сделали односторонним

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - На отрезке улицы Масанчи от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра вводится одностороннее движение автомобилей в южном направлении, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление городской мобильности Алматы на своей странице в Facebook , новая схема дорожного движения вводится с 21 декабря.

Кроме того, для безопасности участников дорожного движения на перекрестке улиц Богенбай батыра - Масанчи 31 декабря будет завершено строительство светофора.

Работы ведутся в рамках развития велоинфратсруктуры города. На сегодня в городе имеется 89 километров велополос. Кроме того, управлением ведутся работы по разработке концепции развития велоинфраструктуры в Алматы. Это делается для повышения роли альтернативных видов транспорта и создания условий для привлекательности их использования путем повышения конкурентоспособности, доступности и безопасности передвижений. Завершить разработку планируется в первом квартале 2021 года, после чего будут рассмотрены новые сети велоинфраструктуры с учетом роста города, соединения с действующей инфраструктурой присоединенных и спальных районов города", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматы ограничат въезд грузовиков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства