В Алматы ограничат въезд грузовиков

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о планах по борьбе со смогом, передает Kazakhstan Today.

По словам акима, разрабатывается план мероприятий по временному ограничению передвижения грузового транспорта в районах уплотненной застройки и интенсивного городского движения. Над этим работаем Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций.

Одной из серьезных проблем является въезжающий иногородний транспорт, зачастую не соответствующий экологическим нормам. Только за 2020 год сотрудники 10 экопостов выписали 33 тысячи штрафов на 129,5 млн тенге.

Для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в центре города и снижение одновременных выбросов транспорта, загрязняющих атмосферу, предлагается ограничить въезд на территории, ограниченные малым транспортным кольцом, грузового транспорта в с 06.00 до 20.00 за исключением транспорта спецслужб, коммунальных служб и обеспечивающего непрерывные технологические процессы.

Как уточнил Бакытжан Сагинтаев ограничения коснуться территорий, являющихся историческим центром и ограниченных малым транспортным кольцом Алматы (проспект Аль Фараби - улица Саина - проспект Рыскулова - ВОАД). Для вывода основного транзита за территорию города начато строительство БАКАД и пробивка до него городских радиальных улиц.

Также планируется усилить работу по контролю за состоянием транзитного и въезжающего автопотока. Ведется работа по установке 19 экопостов по периметру города для контроля и замера выбросов.

Ранее аким Алматы рассказал о мерах по обеспечению продовольственной безопасности мегаполиса.

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