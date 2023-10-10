Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" стартуют в Кыргызстане

К ним привлекаются воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана

Рассказать друзьям

Бишкек. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Активная фаза учения "Нерушимое братство - 2023" стартует в Кыргызской Республике, учения пройдут в период с 9 по 13 октября. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.





Напомним, в период с 4 по 8 октября контингенты, участвующие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", совершили перегруппировку в Кыргызстан.





Активная фаза учения будет проведена на территории полигона "Эдельвейс" в период с 9 по 13 октября на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2023".





Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.





В ходе учения в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи.





Практические действия предусматривают выполнение коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении "заложников" и оказании гуманитарной помощи.



