Казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023"

Учения пройдут в кыргызстанском Балыкчи с 6 по 13 октября

Фото: Минобороны РК

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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", - Казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.





В соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год в период с 6 по 13 октября 2023 года на полигоне учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Кыргызской Республики в Балыкчи запланированы совместные учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".





К ним привлекаются воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основная задача учения - повышение слаженности воинских контингентов коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира.





От Вооруженных сил Республики Казахстан привлекается личный состав Десантно-штурмовых войск РК. В рамках учений казахстанские военнослужащие на автомобильной и бронетехнике осуществят марш своим ходом по маршруту Алматы - Балыкчы", - проинформировали в ведомстве.



