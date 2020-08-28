Учителям не будут выплачивать компенсации в случае заражения коронавирусом на работе - МОН РК

При этом Аймагамбетов отметил, что для работы в классах учителя должны соответствовать определенным требованиям.
Данный вопрос предусмотрен инструкцией, утверждённой Министерством здравоохранения. Возраст учителей, допускаемых к работе в классах, должен быть до 65 лет. Не допускаются к оффлайн-обучению беременные, учителя с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Всё это отслеживается руководителями школ. Соответствующие правила утверждены и доведены до сведения учителей", - сказал он.
Также предусмотрено ежедневное измерение температуры тела педагогов и соблюдение ими санитарных требований.
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