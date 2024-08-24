23.08.2024, 15:29 21451
Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной
Женщина выплатит штраф в 20 МРП
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд признал бывшую супругу Марата Айтенова - брата экс-акима Шымкента Мурата Айтенова виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил ей штраф.
Согласно материалам суда, обвиняемая во время ее принудительного выселения сопротивлялась и, не впуская в дом своего экс-супруга и владельца дома Марата Айтенова, ударила его сотовым телефоном и укусила.
Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 20 МРП.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, экс-супруга Айтенова выложила в соцсетях видео ее принудительного выселения из дома на глазах у малолетних детей.
2 августа суд рассмотрел дело в отношении Марата Айтенова по факту совершения насильственных действий, причинивших физическую боль потерпевшей.
Вина подсудимого доказана записью с места происшествия, заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами дела. Суд приговорил его к 12 суткам ареста.
Айтенов в свою очередь написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.
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23.08.2024, 20:01 14266
Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава
Фото: ДП на транспорте
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года транспортные полицейские страны сняли с воздушных судов 356 граждан, в том числе за распитие алкоголя и появление в общественных местах в пьяном виде - 175, за мелкое хулиганство - 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне - 19 лиц, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
К примеру, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Астаны сняли с рейса сообщением Астана - Варшава правонарушителя. 49-летний гражданин Германии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа.
Задержанный привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне. Его оштрафовали на 8 МРП.
Напомним, в июле столичный суд приговорил казахстанского певца Кайрата Нуртаса к 15 суткам ареста за драку на борту самолета, следовавшего из Алматы в Астану.
23.08.2024, 12:17 29421
Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах, сообщает Stop Fake.
Ранее родителей казахстанских школьников встревожили ложные сообщения, появившиеся в родительских чатах и соцсетях о том, что якобы с 15 сентября в республике вводится масочный режим, а школьников отправляют на дистанционное обучение.
Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности. Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача РК, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Согласно постановлению, с 15 сентября этого года начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций", - заявили в ведомстве.
Подробно с постановлением можно ознакомиться на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
В ведомстве казахстанцев призвали доверять достоверной информации из официальных источников.
Ранее главный санитарный врач Казахстана подписал постановление о введении масочного режима в медицинских организациях, а также проведении еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения.
23.08.2024, 12:10 30091
Холодную воду отключат в двух районах Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Холодную воду отключат в двух районах Алматы из-за плановых профилактических работ по замене технологического оборудования, сообщили в ГКП "Алматы су".
В частности, 27 августа с 09.00 до 20.00 вводятся временные ограничения по подаче воды в дома, расположенные по адресам:
- Алмалинский район: в контуре улиц проспект Абая - проспект Жибек жолы - улица Желтоксан - улица Масанчи;
- Бостандыкский район: в контуре улиц Тимирязева - Наурызбай батыра - Абая - Байтурсынова.
Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", - добавил в "Алматы су".
Ранее президент поручил на особом контроле держать ситуацию с водоснабжением Алматы.
Напомним, жители микрорайона Ерменсай в Алматы более 40 дней просидели без воды.
Кроме того, жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
23.08.2024, 11:32 32151
В Кызылорде ребенок получил инвалидность после посещения детской стоматологии
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Кызылорда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде ребенок получил инвалидность после посещения детской стоматологии при центральной городской поликлинике, где дантист провел малышу лечение и удаление зуба, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Жительница Кызылорды в связи с заболеванием зубов ее ребенка обратилась в детскую стоматологию при центральной городской поликлинике, где дантист провел ребенку лечение и удаление зуба. На следующий день после лечения у ребенка опухла челюсть, в целом ухудшилось состояние здоровья", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, позже ребенок был дважды прооперирован в челюстно-лицевом отделении областной многопрофильной больницы.
Через полгода из-за того, что у ребенка повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, им пришлось на платной основе пройти стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы. По заключению проверки поликлиники, проведенной по жалобе матери департаментом медицинского и фармацевтического контроля, дантистом поликлиники не были соблюдены клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медицинского обслуживания несовершеннолетнего ребенка", - заявили в суде.
Отмечается, что удаление зуба ему проводил ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением, имело место осложнения - воспалительный процесс нижней челюсти.
Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании со стоматологической клиники компенсации за причиненный ей моральный и материальный вред (...) Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 млн тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб", - добавили в пресс-службе.
Ранее дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге.
23.08.2024, 11:06 33866
Часть Кульджинского тракта перекроют на двое суток в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Участок Кульджинского тракта перекроют в Алматы в связи с ремонтом и расширением дороги, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
С 23.00 23 августа до 07.00 25 августа движение будет перекрыто на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт. При движении в северном направлении по ВОАД и ул. Халиуллина проезд будет открыт только на Талгарский тракт. По Кульджинскому тракту движение будет открыто только в северном направлении от проспекта Рыскулова", - уточнили в акимате.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
В ведомстве напомнили, что вся информация об ограничении движения размещена на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты".
Напомним, в Алматы продолжается реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. Проезжая часть будет расширена с 4 до 6 полос.
По данным акимата, открыто движение по двум полосам, однако из-за дождливой погоды в июле был нарушен график работ.
В этой связи в целях завершения работ по проезжей части до конца августа вводятся дополнительные ограничения движения в ночное время", - пояснили в акимате.
В частности, с 17 до 22 августа движение на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова перекрывалось в ночное время.
22.08.2024, 20:17 49706
В ЗКО с начала года убили более тысячи бродячих собак
Всего в регионе было отловлено более трех тысяч бродячих животных
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Уральск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев сообщил, что с начала года в области было отловлено 3420 бездомных животных, из которых 1959 подверглись биостерилизации, сообщает портал "Мой город".
По словам Берика Иралиева, пойманных животных осматривает и регистрирует ветеринар в специально оборудованных местах временного содержания. Затем проводится дегельминтизация, регистрация с помощью электронного чипа и биостерилизация. После заживления операционных ран в течение 3-10 дней животным делают прививку от бешенства и отпускают обратно на улицу. В 2024 году из областного бюджета выделено 68,2 миллиона тенге на отлов и биостерилизацию бездомных собак.
Иралиев отметил, что убийство животных допускается, только когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных, когда оно представляет угрозу жизни, здоровью, а также общественной безопасности и порядку. В 2024 году по запросам жителей было убито 1461 больное и агрессивное бродячее животное.
В управлении пояснили, что, когда отловленное животное попадает в приют, специалисты сканируют его чип и ищут владельца для возможного возврата питомца по заявлению прежнего или нового владельца. Если животное зарегистрировано в базе домашних животных, его владелец будет уведомлен о его местонахождении.
Ранее в Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике на жаре.
22.08.2024, 15:42 63701
Большинство казахстанцев поддерживают идею строительство АЭС в стране - соцопрос
Идею строительства АЭС поддержали более 53% опрошенных
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране, следует из результатов социального опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
Опрос был проведен в период с 7 по 18 августа 2024 года, объем выборочной совокупности составил 1200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента, уточнили в институте.
В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году. Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды. При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором", - поделились результатами опроса в ведомстве.
Также отмечается, что половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме за или против строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ.
В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% - скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
Напомним, эксперты утверждают, что технологии, рассматриваемые для строительства АЭС в Казахстане, - безопасны.
22.08.2024, 11:10 61881
Работы на месте схода оползня в Алматы завершат в октябре 2024 года
Фото: МЧС РК
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Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района заявил, что работы на месте схода оползня в микрорайоне Тау-Самал, в результате которого погибли четыре человека, завершат в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба акимата.
В октябре этого года будут смонтированы дренажные трубы, арычная система и колодцы. Работы ведутся с марта 2024 года, срок завершения - октябрь текущего года. На эти работы выделено 1,5 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По данным акимата, от обломков и разрушенных конструкций очищено 1500 квадратных метров склона, демонтированы железобетонные конструкции объемом 800 кубометров, установлены габионные конструкции объемом 220 кубометров. Продолжается установка тросово-сетчатой системы.
В целях предупреждения оползнеопасной ситуации в феврале 2024 года по поручению акима города была создана рабочая группа для обследования опасных участков. По Медеускому району обследовано 74 участка, из них состояние по 10 - стабильное, не требует проведения дополнительных работ. По 11 участкам с высокой степенью риска будет принято решение по укреплению 5 из них и выкупа оставшихся 6 участков. По 53 - будут проведены комплексные работы в плановом режиме", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибласемья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях Алматы.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?