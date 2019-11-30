Уральск. 29 ноября. Kazakhstan Today - Удерживаемая своим мужем заложница в Уральске освобождена, он сам задержан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Уральская неделя ", операция по освобождению заложницы в Уральске длилась вчера 6 часов и завершилась в 19.40. Мужчина был ранее судим, и в отношении него суд дважды выносил защитное предписание по обвинению в бытовом насилии. Об этом сообщил и.о. начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйенбаев.





По его словам, переговоры с мужчиной длились 6 часов. К переговорам был привлечен родной брат подозреваемого. Он через час после захвата своей супруги выдвинул первые требования, а через два часа поменял их. Суть требований Серик Суйенбаев не сообщил, сославшись на тайну следствия.

В 19.40 мужчина освободил свою супругу и его тут же задержали сотрудники полиции. У его супруги есть резаные раны на левой ноге. В настоящее время она госпитализирована.

Изначально мужчина угрожал ножом и гранатой. Пока полиция вела с ним переговоры, оперативники установили, что в одном из охотничьих магазинов за час до захвата своей супруги он приобрел муляж охотничьей гранаты.

"Несмотря на то, что мы знали о том, что это муляж, мы не стали штурмовать помещение и использовать оружие. Таково было требование министра внутренних дел, который руководил операцией по освобождению женщины. Мы не оставляли надежду, что супруги все-таки смогут прийти к мировому соглашению и мужчина сдастся добровольно. Причины этого преступления исключительно семейно-бытовые", - сказал Серик Суйнбаев.

Он также добавил, что по этому факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 261 (Захват заложника).

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