11.11.2024, 09:10 61676
Уголовное дело завели по факту распространения ложной информации о побеге осужденного Бишимбаева
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело завели по факту распространения ложной информации о побеге осужденного Бишимбаева. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности", - говорится в сообщении.
КУИС призывает граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.
Сообщаем, что в отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело и виновные будут привлечены к ответственности", - отметили в КУИС.
Напомним, экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
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12.11.2024, 17:20 401
В предгорье Алматы сносят крупное незаконное здание
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В садоводческом товариществе "Коргаушы-Защитник", расположенном в предгорье города Алматы, сносят крупное строящееся незаконное здание, сообщает акимат мегаполиса.
Снос объекта начат собственником накануне добровольно во исполнение требований предписания", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Подчеркивается, что трехэтажное здание возводилось без разрешительных документов.
Без проектно-сметной документации, сопровождения авторского и технического надзоров и уведомления о начале строительно-монтажных работ на одном участке выстроены трехэтажное и одноэтажное капитальные строения. Объект выявлен в рамках совместной работы с антикоррупционной службой", - добавили в пресс-службе.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
В частности, жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
12.11.2024, 12:30 12006
Острая нехватка технических специалистов в Казахстане: как страна справляется с проблемой
Некоторый приток "технарей" дает внешняя миграция
Фото: energyprom.kz
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Как Казахстан справляется с острой нехваткой профессиональных технических специалистов в стране.
В целом в Казахстане к вопросу потребности в "технарях" подходят с разных сторон. Результаты есть. К примеру, показатели высшего технического образования достаточно позитивны (...) В 2023/2024 учебном году в вузах страны обучалось 97,7 тысячи студентов по специальностям инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей, 56 тысяч студентов - по специальностям, связанным с информационно-коммуникационными технологиями, 26,3 тысячи - по специальностям сферы естественных наук, математики и статистики", - информирует energyprom.kz.
По данным аналитиков, доля учащихся трех направлений от общей численности студентов составила 30,4% против 28,8% годом ранее. Ожидаемый выпуск по этим направлениям - 39,4 тысячи специалистов.
Кроме того, отмечается, что некоторый приток "технарей" дает внешняя миграция.
По итогам прошлого года в Казахстан прибыли 3,4 тысячи мигрантов в возрасте от 15 лет с технической специальностью - сразу на 76,4% больше, чем годом ранее. В то же время эмигрировали из РК 2,3 тысячи "технарей" - на 46% меньше, чем год назад. То есть как минимум пока, в отличие от прошедших лет, в страну приезжает больше технических специалистов, чем уезжает, и миграционный приток растет", - добавил аналитики.
Напомним, Казахстане с 18 ноября вступят в силу обновленные правила выдачи виз для бизнес-иммигрантов, квалифицированных IT-специалистов и путешественников.
12.11.2024, 12:22 13011
"Как в произведении о потерянном времени" - депутат высказалась о едином часовом поясе в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова высказалась на своей странице в Сети о введении единого часового пояса в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Не знаю, что побудило Министерство торговли стать инициатором перевода времени в стране, но даже этот факт также ставит это решение под сомнение. Может быть это произошло по причине нахождения центра стандартизации в этом ведомстве? Наверное. Но, вообще-то, было бы более уместно о категории времени говорить Министерству науки. А так, получается, как в произведении о потерянном времени (...) Иногда, как также известно, некоторые добрые намерения могут привести, мягко говоря, совсем не туда, куда хотели. А в целом, наверное, одно время для страны, скорее всего, удобно. Унификация всегда нравится авторитариям. Хоть безобразно, но единообразно, как шутят в армии", - написала депутат.
По словам Ирины Смирновой, "принимая время за категорию единообразия в стране, надо было отрегулировать изменение режима работы, учебы, жизни по регионам".
Где -то начинать раньше на час, где-то позже на этот же час. Хотя бы дать по этому поводу понятные рекомендации. А не то, что мы слышим сейчас от минтруда о какой-то мифической договоренности работника с работодателем о сокращении рабочего дня. Это приведет к снижению зарплаты, что ясно. И не каждый работник сможет самостоятельно обратиться к работодателю по этому поводу. То же касается и учебы в каникулы. Это уже нарушение права детей на отдых. Или очень спорное намерение провести исследование на всех гражданах оптом. Без их на то согласия. То есть, скорее всего, неверно проведенное изменение, или неумение объяснить необходимость изменений, ведет к следующим ошибочным шагам. И странным реакциям министерств на нормальные вопросы граждан", - сообщила депутат.
Она также отметила, что ранняя темнота мешает учебному процессу второй смены в школах.
Темнота в 15-30, 16 часов, это слишком. Как учитель понимаю, что вторая смена будет учиться практически в темноте. Не лучшее это дело", - заключила Ирина Смирнова.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября.
12.11.2024, 11:50 15106
Жителей Петропавловска возмутили счета за тепло и электроэнергию
Фото: freepik.com
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Петропавловск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Петропавловске местных жителей возмутили счета за теплоснабжения и электроэнергию.
Как сообщает astanatv.kz, сумма в квитанциях за первый месяц отопительного сезона баснословная, жалуются люди.
В департаменте по регулированию естественных монополий Северо-Казахстанской области уточнили, что последнее повышение тарифа на электроэнергию было в феврале текущего года. Подорожала она на 20%. Также тариф на тепло вырос в конце сентября.
В Петропавловске был изменен тариф с 23 сентября текущего года. Основными причинами является изменение стоимости производства тепловой энергии АО "Севказэнерго", а также транспортировка тепловой энергии по сетям "Петропавловские тепловые сети". У данной компании изменение было с 1 июля текущего года. Соответственно, для "Севказэнергосбыта" это является основанием для обращения в уполномоченный орган, так как закон о естественных монополиях позволяет субъектам естественных монополий один раз в год обращаться в уполномоченный орган об изменении стоимости стратегических товаров", - заявил глава ДКРЕМ по СКО Дамир Токтамысов.
В департаменте подчеркнули, что те потребители, чьи счета вызывают сомнения, вправе обратиться к монополисту с требованием разъяснить произведенные начисления. В случае же несогласия или отказа обратиться с заявлением в антимонопольный департамент.
Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах
12.11.2024, 11:41 13131
В Минздраве прокомментировали отсутствие аптек в отдаленных поселках Казахстана
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Павлодар. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в правительстве вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ержан Нурлыбаев прокомментировал отсутствие аптек во многих населенных пунктах страны, передает корреспондент агентства.
Сейчас готовится предложение на уровне законопроекта по передвижным аптечным пунктам. Это решение будет направлено в первую очередь на доступность удаленных сельских населенных пунктов обеспечения качественными лекарственными препаратами", - рассказал Ержан Нурлыбаев.
Как отметил вице-министр, проблема отсутствия аптек очень актуальна для сельских населенных пунктов Казахстана. С учетом климата и географических особенностей страны большинство регионов имеют низкую плотность населения, удаленность и разобщенность населенных пунктов. Поэтому, по словам спикера, не всегда в сельской местности рационально пребывание аптечного пункта со стороны частного бизнеса в фарминдустрии.
По данным журналистов, жители города Аксу пожаловались на нехватку аптек в городе с населением 72 тысячи человек. Вице-министр ответил, что проблему Аксу будут "отрабатывать отдельно", чтобы стимулировать бизнес открывать аптеки в городе.
Ранее сообщалось, что в Рудном пациенты не могли получить необходимые лекарства.
Ранее сообщалось, что в Рудном пациенты не могли получить необходимые лекарства.
12.11.2024, 11:05 16716
МЧС РК планируют наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по ЧС планируют наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий и объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщили сегодня в ходе заседания правительства.
Министр по ЧС Чингис Аринов сообщил, что в Казахстане создают универсальные подразделения для экстренных ситуаций. В рамках повышения оперативной готовности к ЧС в Акмолинской области запущен пилотный проект по созданию универсальных подразделений, состоящих из пожарных, медиков и спасателей. Это позволит оперативно и комплексно спасать пострадавших и оказывать им первую помощь.
Кроме того, внедряются новые стандарты для строительства пожарных депо. К примеру, с августа в Астане функционирует пожарное подразделение, построенное за 3,5 месяца из быстровозводимых конструкций. Такой принцип строительства будет внедрен во всех регионах. В целом требуется 121 пожарное депо по стране.
В рамках укрепления материально-технического обеспечения впервые приобретаются два противопожарных дрона, предназначенных для тушения высотных зданий. В этом году закупаем 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тыс. единиц оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в лизинг. Первостепенно распределим технику для нужд районных подразделений", - доложил министр.
По его словам, впервые планируется провести учения с привлечением вертолетной техники для эвакуации жителей высотного дома в городе Астане.
Проводимая работа поэтапно обучает граждан навыкам самоспасения при пожарах, тем самым повышая уровень культуры безопасности", - сказал Аринов.
По республике проведено свыше 250 таких учений.
12.11.2024, 09:38 20306
За два года в Казахстане число дел по интернет-мошенничеству выросло на 270%
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За два года в Казахстане на 270% выросло число дел по интернет-мошенничеству. Об этом сообщили в ходе заседания международного совета Верховного суда, где обсудили способы защиты интересов жертв интернет-мошенничества.
Судьи ВС Мадениет Омарбекова и Баян Токтарова отметили ежегодный рост дел, связанных с интернет-мошенничеством.
В текущем году по сравнению с 2022 годом рост таких гражданских дел составил свыше 270 процентов. Под влиянием мошенников жертвы самостоятельно оформляют банковские и микрофинансовые займы, даже продают свою недвижимость, направляя неустановленным лицам денежные средства", - отметили в ВС.
Участники заседания напомнили, что в послании народу президент поручил принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане.
Судьями отмечено, что, несмотря на то что в УК нет соответствующей статьи для защиты интересов жертв интернет-мошенничества, имеются гражданско-правовые способы защиты пострадавших.
В гражданские суды поступают две категории исков: о взыскании неосновательного обогащения с "дроперов" и по требованиям граждан к банкам и микрофинансовым организациям.
Если в суде доказан факт поступления денег на счета так называемых дроперов, не подтвердивших основания для их получения, то они обязаны вернуть полученное неосновательное обогащение. Такая практика, выработанная Верховным судом с начала текущего года, способствует профилактике участия граждан в мошеннических схемах.
Участники заседания сошлись во мнении о необходимости совершенствования уголовного законодательства путем усиления ответственности в сфере кредитования по электронным средствам платежа.
Также предложены поправки в законы по обязательной биометрической аутентификации при онлайн-кредитовании и ограничения для пенсионеров и уязвимых слоев населения.
Еще одной новеллой, способной кардинально исправить ситуацию, будет являться законодательно установленная обязанность кредитных организаций списать задолженность при установлении судебным актом факта оформления займа мошенническим способом без участия клиента. Эта норма должна побудить кредитные организации принимать меры по безопасности выдаваемых кредитов", - отметили в ВС.
Отмечается, что выработанные рекомендации международного совета будут направлены в уполномоченные органы.
11.11.2024, 14:31 58556
Где сейчас находится осужденный за убийство Бишимбаев, ответил адвокат
Экс-министр национальной экономики находится в учреждении максимальной безопасности в Степногорске
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ерлан Газымжанов, адвокат осужденного за убийство гражданской супруги Куандыка Бишимбаева, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его подзащитного нет в исправительном учреждении.
Газымжанов опроверг слухи об исчезновении экс-министра нацэкономики и заверил, что его подзащитный находится в учреждении максимальной безопасности в Степногорске.
Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет", - цитирует правозащитника Tengrinews.kz.
По словам адвоката, сегодня он единственный, кто посещает Бишимбаева в исправительном учреждении.
Такие слухи пошли именно потому, что СМИ опубликовали такой фильм, в котором играли словами, чтобы людям было понятно, как будто Бишимбаев не сидит, не отбывает наказание. Считаю, что они это сделали специально. К тому же они не пригласили на интервью меня, хотя я единственный, кто его сегодня посещает в учреждении", - добавил защитник.
Ранее сообщалось, что по факту распространения ложной информации о побеге осужденного Бишимбаева заведено уголовное дело.
Напомним, экс-министр Куандык Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?