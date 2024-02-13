Уникальные петроглифы уничтожаются из-за промышленных взрывов близ Талдыкоргана  

Фото: ОФ Охотники за петроглифами

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Талдыкорган. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрывные работы в районе хребта Кызылтас близ Талдыкоргана могут нанести непоправимый урон историческим памятникам.





Об этом в письме, поступившем в редакцию Kazakhstan Today, сообщили общественники.





По их информации, вечером 9 февраля 2024 года в районе Кызылтаса были произведены два промышленных взрыва. Один из них на видео смогли зафиксировать жители города.













В районе взрыва находится хребет Кызылтас. Археологическая разведка обнаружила на нем многочисленные наскальные рисунки (петроглифы), относящиеся к бронзовому веку (II тыс. до н.э.) и тюркской эпохе. В их числе - уникальные рисунки великанов. Кроме того, в непосредственной близости находится скальник Черепашка - любимое место отдыха жителей Талдыкоргана", - говорится в письме.





По словам авторов письма, взрывные работы в этом районе проводит только одна компания - ТОО "Темiрбетон", которая входит в холдинг "АСПМК-519". Последние 5 лет она добывает диорит (строительный материал) на сопке Темiр.





Археологическое обследование показало наличие на этой сопке древних петроглифов. Значительная часть их уже уничтожена. Точный объем ущерба оценить невозможно, "Темiр" разрабатывается еще с советских времен. Общественники запрашивали ТЭО проекта, материалы археологической и экологической экспертиз, протокол общественных слушаний и отчет о проведении археологических раскопок на 32 сакских курганах. Однако ТОО "Темирбетон" и ТОО "Казархеология" (проводило археологическую экспертизу) отказываются предоставить общественности полный отчет об археологических исследованиях", - подчеркивается в письме.





В ноябре-декабре прошлого года участники ОФ "Охотники за петроглифами" недалеко от разработок обнаружили разлетевшиеся обломки скал со следами петроглифов. 1 декабря на круглом столе с участием общественников, представителей компании и уполномоченных служб города и области стороны договорились о приостановке работ на сопке Темiр до предоставления повторного заключения о ценности исторических объектов. Разработчики взяли на себя обязательства по сохранению камней с наскальными рисунками.





Однако вечером 9 февраля в нарушение всех договоренностей в районе сопки Темiр снова был зафиксирован взрыв.





Чиновники делают вид, что археологические памятники в этом районе не представляют ценности. Они упорно не хотят принимать во внимание уже обнаруженные артефакты. По их логике, если часть исторического наследия уже уничтожена, необязательно спасать оставшееся", - отметила общественница из Талдыкоргана Динара Бакирова.





Она также пожаловалась на неоднократно поступавшие ей угрозы от неизвестных.





Кто-нибудь может объяснить, почему некие хозяйствующие объекты, чиновники планомерно уничтожают наследие предков? Откуда родом эти манкурты, кто их родители, в каких школах учились? Все это происходит фактически на малой родине главы государства. Древние святилища тянутся от Талдыкоргана до Уштобе, но это, похоже, всем безразлично. Часть наследия, например сакские курганы, уже были уничтожены или серьезно повреждены из-за добычи строительного сырья", - заявляет координатор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.





Общественники требуют остановить хозяйственную деятельность на Кызылтасе до завершения исследований, а также планируют провести консультации с представителями городского и областного акиматов, природоохранной прокуратурой и других уполномоченных инстанций.





Для справки





В ноябре-декабре 2023 года в ходе обследования на южных склонах хребта Кызылтас была обнаружена серия крупных петроглифических скоплений на нескольких сопках горной гряды (5 скоплений). Самые древние рисунки датируются эпохой бронзы (II тысячелетие до н.э.). Наиболее интересными и аутентичными рисунками считаются достаточно редко встречающиеся изображения великанов. В горах Кызылтас зафиксировано 4 таких изображения, в том числе одно размером 1 м 20 см в 100 метрах от горы Черепашка. Многочисленны петроглифы в скифо-сакском зверином стиле (I тыс. до н.э.) и тюркские (8-9 - 12-13 в.в. нашей эры). Также встречаются тамги казахских родов.





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