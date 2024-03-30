29.03.2024, 08:26 45531
Ураган в Алматы: сколько деревьев упало на автомобили
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 марта в Алматы резко ухудшилась погода - сильный порывистый ветер скоростью до 18-24 метров секунду сопровождался проливным дождем. В акимате и ДЧС города рассказали о последствиях урагана.
Как сообщили в департаменте по ЧС, поступило 13 сообщений от жителей о падении деревьев на автомашины. Кроме того, два дерева упали на строения и три - на газопроводы.
По данным акимата, всего в городе было зафиксировано падение 26 деревьев.
В случае падения деревьев на автомашину необходимо вызвать патруль дорожной полиции для фиксации факта падения дерева и составления схемы происшествия. Для возмещения нанесенного ущерба необходимо произвести оценку стоимости ущерба. Вместе с тем для определения лица, ответственного за возмещение нанесенного ущерба, рекомендуется провести досудебную претензионную работу путем направления запросов в государственные органы и в дальнейшем, в случае необходимости, обратиться с исковым заявлением о взыскании суммы ущерба в суд", - сообщили в городском акимате.
Также, по информации ДЧС, произошло 38 локальных подтоплений дворов частных домов и на отдельных участках четырех улиц.
До утра 29 марта все участки очищены, упавшие деревья распилены и вывезены. В ночной период обеспечен беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям. Очищены все арычные переходы, места локальных подтоплений устранены силами 344 единиц спецтехники и 163 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений на опасных участках использовано 953 единицы мешкотары с инертными материалами", - отметили в акимате.
Также из-за неблагоприятных погодных условий по сетям АЖК за ночной период было 25 отключений, электроснабжение полностью восстановлено.
По линии АО "КазТрансГаз Аймак" произошло два отключения в связи с падением деревьев, ведутся работы по восстановлению.
Также в результате порывистого ветра произошел срыв фрагмента кровли со школы № 132 в микрорайоне Аксай-4 и частного колледжа строительства и менеджмента в Бостандыкском районе.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 марта и 30 марта в Алматы ожидается дождь.
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30.03.2024, 15:44 1526
Что-то из ряда вон выходящее - политолог о потопах в Казахстане
Уразгали Сельтеев прогнозирует жесткие меры со стороны президента и смену акимов
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Среди всех последних катастроф и бедствий нынешние потопы - что-то из ряда вон выходящее, написал в своем Telegram-канале политолог Уразгали Сельтеев.
Абсолютно непонятно, как можно было прошляпить такие базовые хозяйственные вопросы. По всей видимости, глава государства примет очень жесткие меры. Возможно, не сразу, но корпус акимов кардинально обновится. Многие не оправдывали ожидания ни жителей, ни центральной власти", - заявил Сельтеев.
По его мнению, на региональном уровне необходимы глубокие и детальные политические реформы.
Кажется, не все областные элиты поняли, что правила политического долголетия значительно меняются: недостаточно просто отчитываться о проделанной работе. Нужно реально контролировать ситуацию 24/7 и не допускать подобных провалов", - подчеркнул политолог.
Он добавил, что региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон.
Там, где сегодня паводковые ЧС, депутаты маслихатов самоустранились, затаились, их будто не существует. А "проспавшие" акимы в большинстве своем имитируют запоздалые "антикризисные" шаги, сопровождаемые нелепым самопиаром", - пишет Сельтеев.
По его словам, за провалы с катастрофическими последствиями чиновники обычно отделываются выговорами либо временным отстранением "сакральной жертвы".
Соответственно, у госуправленцев абсолютно нет мотивации менять управленческие подходы, нет необходимости думать о персональной ответственности ввиду отсутствия серьезных санкций за совершенные деяния, нет стремления стараться что-то улучшить и вообще ориентироваться на развитие. Другими словами, в регионах старые механизмы функционирования госаппарата не работают. Прежняя управленческая культура себя изжила. В том числе поэтому растет число аварий и катастроф", - поясняет автор публикации.
Он предположил, что, если коммунальное хозяйство в регионах и дальше будет сыпаться такими темпами, это приведет к более глубокой деформации системообразующих основ государственности.
Напомним, из-за паводков в Казахстане эвакуированы уже свыше 7 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС.
Премьер-министр Казахстана назвал нынешние паводки самыми масштабными за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
29.03.2024, 17:09 26691
Сократить сроки содержания животных в отловах, а после умерщвлять их предложил мажилисмен
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Мархабат Жайымбетов предложил сократить сроки содержания животных в отловах с 15 до 5 и с 60 до 30 дней, а затем убивать их с помощью эвтаназии.
Предложение мажилисмен озвучил во время презентации поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными". По его мнению, содержание бродячих животных в отловах 15 и 60 дней обходится дорого.
Он привел в пример опыт разных стран.
Если взять английское законодательство, то бродячие собаки после отлова без хозяина содержатся только 7 дней, затем подвергаются эвтаназии. В Японии 25 тыс. собак подверглись эвтаназии. В Австралии дается пища с добавкой яда. В Израиле 30% отловленных собак идут на эвтаназию", - заявил мажилисмен.
В ответ на предложение депутата заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким заявил, что вопрос следует рассмотреть в рамках рабочей группы.
Ранее планируемые меры по убийству бродячих животных прокомментировал глава Минэкологии.
Напомним, зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте.
Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам его планируют прекратить. В общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
Напомним, в начале марта в Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак. Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
29.03.2024, 08:09 46326
Посольство РК в Украине рекомендует казахстанцам покинуть Одессу и Харьков
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области, говорится в сообщении посольства.
Для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна", - отметили в посольстве.
Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.
Контактные номера консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях) +380673470408.
28.03.2024, 20:28 62156
Алматинцев предупредили об аварийных отключениях электричества
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погоды в Алматы возможны аварийные отключения электричества, в том числе и на линиях наружного освещения, сообщает пресс-служба акимата города.
Аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" работают в усиленном режиме. Дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок", - сообщили в акимате.
В целях оперативного предоставления информации относительно причины перебоев электроснабжения рекомендуем обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону 356-99-99. В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8771-718-24-39, 8771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 "Алматы Қала Жарық".
Диспетчерские пункты работают круглосуточно.
Напомним, вечером 28 марта в Алматы усилился ветер, началась гроза и полил сильный дождь. По информации "2ГИС", в Алматы, как в центре, так и на окраинах, образовались пробки до 10 баллов. В Международном аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов.
27.03.2024, 21:12 87001
Каждый восьмой школьник в Казахстане подвергается кибербуллингу
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Европейское региональное бюро ВОЗ выпустило второй доклад по исследованию "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC) по теме буллинга и насилия со стороны сверстников среди подростков в 44 странах, включая регион Центральной Азии.
В Казахстане исследование HBSC было проведено в 2022 году Национальным центром общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК при поддержке странового офиса ВОЗ в Казахстане.
В то время как общие тенденции школьного буллинга остаются стабильными с 2018 года, кибербуллинг усилился благодаря растущему взаимодействию молодых людей в цифровой среде, что потенциально оказывает глубокое воздействие на жизнь подростков.
13% казахстанских подростков (примерно 1 из 8) подвергались кибербуллингу, причем показатели среди мальчиков выше (15%), чем среди девочек (12%). Участвовали в кибербуллинге других людей около 11% (1 из 9) подростков. Мальчики (14%) чаще сообщали об участии в кибербуллинге, чем девочки (8%).
Подростки из семей с высоким доходом чаще подвергают буллингу и кибербуллингу своих сверстников по сравнению с подростками из семей с низким доходом.
27.03.2024, 14:18 94881
Они не пройдут: депутат возмущен расходами на написание Строительного кодекса и лоббированием интересов застройщиков
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек заявил, что новый Строительный кодекс, как и прежний закон, лоббирует интересы застройщиков, а также возмутился выделенной огромной суммой на написание кодекса.
Бактыжан Базарбек возмущен огромной суммой, потраченной на создание Строительного кодекса. Он назвал выделение 382 млн тенге на написание кодекса воровством бюджета и отметил, что на эти деньги можно было бы организовать компьютерные классы как минимум в 20 школах.
Предыдущий закон лоббировал интересы застройщика, и действующий кодекс лоббирует застройщиков. Через этот парламент они не пройдут", - цитирует депутата "Sputnik Казахстан".
Базарбек пообещал лично расследовать обоснованность расходования бюджетных средств на написание кодекса. При этом он добавил, что данный документ можно было бы создать бесплатно.
Ранее депутаты мажилиса высказались, что деньги, выделенные на разработку Строительного кодекса, были потрачены не по назначению.
Напомним, премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что акиматы принимают решения о застройке без учета мнения горожан.
Доработать Градостроительный кодекс на расширенном заседании правительства поручил президент. Токаев отметил, что получает много обращений от экспертов и бизнес-сообщества, что проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений.
27.03.2024, 13:30 96196
Как после бомбежки: алматинцы жалуются на состояние городских дорог после зимы
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на состояние дорог мегаполиса после зимы, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы.
Снег растаял, и дороги вместе с ним. Состояние дорог после зимы - это просто ад. Где в прошлом году проводили ямочный ремонт, опять образовались ямы. Возникает вопрос: это так был сделан ремонт или такое качество асфальта было постелено, что за зиму опять образовались ямы на местах ремонта? В Алматы просто отвратительные дороги, а тем временем акимат меняет бордюры и выкладывает никому ненужную тротуарную плитку. Нижняя часть города вообще как после бомбежки, мне кажется, уже пора подавать коллективные иски на акимат и на дорожников. Ведь за испорченные диски, шины и ходовку никто не возмещает ущерб автовладельцам, а вот если вовремя не заплатить налоги, или за парковку, или за платную дорогу, так сразу идут штрафы", - заявили алматинцы.
Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
Качество дорожного покрытия уже перегнало в минус даже проселочные грунтовые дороги, ходовку нужно делать после каждого проезда по ул Луганского - это как минимум, там даже внедорожникам опасно ездить, а центральные улицы? А Толе би? Достык, Гоголя? Это же просто кошмар! На Макатаева яма на яме! Может, когда мы начнем в суд подавать на возмещение понесенных расходов при ремонте и реставрации авто, начнут шевелиться городские власти и дорожники? Миллионы закатывают в асфальт каждый год! А в итоге хватает на полгода дорожного покрытия", - добавили горожане.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц.
Ранее дорога провалилась из-за дождя в алматинском микрорайоне Нур-Алатау, на улице Жамакаева. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.
26.03.2024, 21:08 120746
В зоопарке Алматы родились два медвежонка
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В зоопарке Алматы у гималайских медведей Яшина и Уссури родились два медвежонка.
Малыши появились на свет 12 декабря 2023 года, и мы рады поделиться с вами этой волнующей новостью только сейчас. Мама и малыши чувствуют себя отлично, и это уже второй приплод этой удивительной пары медведей. Первенец, девочка, родилась в 2022 году, а теперь у нас два милых медвежонка-мальчика", - сообщили сотрудники зоопарка на странице в Instagram.
Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Как обычно, у мамы усиленное питание, в рационе Уссури: мясо, рыба, мед, каши, фрукты, овощи, ржаной хлеб, витамины. Пока она находится со своими двойняшками в домике-берлоге и на улицу не выходит.
Сотрудники зоопарка предложили всем желающим принять участие в выборе имен для малышей.
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