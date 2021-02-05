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Уриалов сняли на видео в урочище Бозжыра

04.02.2021 12448
Актау. 4 февраля. Kazakhstan Today - Пользователь Сети снял на видео уриалов, пробегавших у подножья скалы Наутилус в урочище Бозжыра, передает Kazakhstan Today.

 
Стадо уриалов в урочище Бозжыра пользователь Сети снял на видео 2 февраля. На кадрах видно, как они пробегают у подножья скалы Ушкыр Тау (Наутилус), сообщает Lada.kz.
 
Ещё один пользователь опубликовал видео с родником в урочище, к которому животные приходят на водопой.
 

Строительство происходит всего в километре от него", - указано в комментарии к видео.

 
Напомним, недавно стало известно, что в урочище Бозжыра вновь начались строительные работы. В акимате Мангистауской области сообщили, что в четырёх километрах от скал планируют построить туристический объект.

 

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