Актау. 12 декабря. Kazakhstan Today - Строительство отеля будет перенесено из урочища Бозжыра в другое место, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Министр сообщил, что были проведены встречи в Актау с учеными, биологами, зарубежными экспертами, местными общественными деятелями.

Все сошлись в едином мнении, что проект строительства туристического объекта важен для региона. Здесь нужно находить баланс между развитием туризма и сохранением экосистемы местности, особенно в таких природных объектах, как урочище Бозжыра. Поэтому и была организована поездка опытных экспертов и ученых, чтобы они могли лично оценить потенциал проекта и дать свои рекомендации", - сообщил он.

Местные общественники совместно с учёными сделали общий вывод, что строительство отеля необходимо региону для развития его туристического потенциала и для создания новых рабочих мест в области.

Поэтому по предложению местных жителей, ученых и общественников строительство объекта будет перенесено за пределы территории Жабайушканского заказника. Представители компании-инвестора со своей стороны подтвердили готовность пересмотреть участок для реализации проекта и выбрать другое место уже вне заказника", - написал Магзум Мирзагалиев в Twitter.

Напомним, общественные деятели опубликовали открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы" местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан. Авторы обращения указали на то, что Бозжыра - это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь.





Как сообщалось ранее, в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка общей площадью 1002 гектара были переведены в категорию земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства горнолыжного курорта Кок Жайляу. С началом обсуждения строительства курорта стартовала масштабная общественная кампания в защиту урочища Кок Жайляу. В апреле 2019 года аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". А в октябре 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев полностью запретил строительство горнолыжного курорта. Прокуратура возобновила расследование о расходовании средств при строительстве Кок Жайляу.

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