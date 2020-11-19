Прокуратура возобновила расследование о расходовании средств при строительстве Кокжайлау

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today -Прокуратура Алматы отменила решение о прекращении уголовного дела о расходовании средств на строительство курорта "Кокжайлау", передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Антикоррупционной службой по Алматы в отношении должностных лиц государственных органов и подрядной организации по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство электрических сетей для внешнего электроснабжения горного курорта "Кокжайлау", проводится досудебное расследование", - сообщил заместитель прокурора Алматы Сакен Ермекбаев в ответе на официальный запрос informburo.kz .

Отмечается, что 5 ноября Агентство по противодействию коррупции сообщило о прекращении 25 августа уголовного дела о расходовании средств на строительство курорта "Кокжайлау" за примирением сторон.

Расследование в отношении должностных лиц управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы проводится по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Хищение чужого имущества в особо крупном размере).

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