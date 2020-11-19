Прокуратура возобновила расследование о расходовании средств при строительстве Кокжайлау

В настоящее время Антикоррупционной службой по Алматы в отношении должностных лиц государственных органов и подрядной организации по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство электрических сетей для внешнего электроснабжения горного курорта "Кокжайлау", проводится досудебное расследование", - сообщил заместитель прокурора Алматы Сакен Ермекбаев в ответе на официальный запрос informburo.kz.
Отмечается, что 5 ноября Агентство по противодействию коррупции сообщило о прекращении 25 августа уголовного дела о расходовании средств на строительство курорта "Кокжайлау" за примирением сторон.
Расследование в отношении должностных лиц управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы проводится по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Хищение чужого имущества в особо крупном размере).
Напомним: ровно год назад, 28 ноября Антикоррупционная служба сообщила о том, что после публикации СМИ начата проверка рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта "Кокжайлау" в Иле-Алатауском национальном природном парке. Из публикации журналиста Вадима Борейко следовало, что в 2014-2019 годах на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик - управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем, в связи с изменением курса тенге, дополнительно профинансировано $13,5 млн, но сетей на самом деле там нет. Еще около $200 тыс. (эквивалентно около 76 млн тенге) ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО "Almaty Mountain Resorts" (оператор проекта, на баланс которого должен был перейти объект. ТОО руководит Наиль Нуров, кроме того возглавляющий ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы». По информации informburo.kz, затратил на данный проект 4 млрд 300 млн тенге), которое сделало PR-проект, а затем прекратило его.
Ранее сообщалось, что общественная кампания в защиту урочища Кок Жайляу продолжалась более восьми лет. Точку в долгом споре поставил президент РК Касым-Жомарт Токаев, который в октябре 2019 года запретил строительство курорта.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства