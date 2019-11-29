Антикоррупционная служба проверяет законность использования средств при строительстве курорта Кокжайлау

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба после публикации СМИ начала проверку рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта "Кокжайлау" в Иле-Алатауском национальном природном парке, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы, расследование начато по статье журналиста Вадима Борейко касательно сомнительности целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство горнолыжного курорта.

Из публикации следует, что в период времени 2014-2019 годов на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик - управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем, в связи изменением курса тенге, дополнительно профинансировано $13,5 млн, но сетей на самом деле там нет. Еще около $200 тыс. (эквивалентно около 76 млн тенге) ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО "Almaty Mountain Resorts" (оператор проекта, на баланс которого должен был перейти объект), которое сделало PR-проект, а затем прекратило его", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе проинформировали, что 7 ноября департамент по противодействию коррупции по Алматы зарегистрировал данную информацию в КУИ, а материалы направлены в ДВГА (госаудит) Алматы для проверки изложенных в статье доводов.

Кроме этого, по информации ведомства, 26 ноября аналогично в ДАПК по Алматы поступило заявление члена инициативной группы "Сохраним Кокжайлау" Ажар Джандосовой (директор общественного фонда "Таусар Фонд") о проведении проверки расходования выделенных денег на строительство курорта "Кокжайлау", которое также направлено в ДВГА по Алматы для приобщения к ранее открытой проверке.

Если по результатам проверки выявятся факты незаконного использования бюджетных средств, Антикоррупционная служба начнет расследование уголовного дела", - заключили в пресс-службе.

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