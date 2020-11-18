Президент отреагировал на открытое письмо общественников по поводу строительства отеля в Бозжыре

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Президент поручил правительству пересмотреть проект строительства гостиницы в местности Бозжыра, передает Kazakhstan Today.
С учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, президент поручил правительству пересмотреть данный проект", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Напомним, общественные деятели опубликовали открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы" местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан. Авторы обращения указали на то, что Бозжыра - это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь.
Ранее в Минэкологии заявляли, что сейчас вопрос строительства гостиницы в местности Бозжыра не стоит - планируется строительство жилых пунктов, в которых туристы могли бы остаться на ночлег. В ведомстве также уточнили, что выделение земельных участков на строительные объекты на территории заказника не является компетенцией министерства.
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