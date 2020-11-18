Общественники Мангистау обратились к Токаеву с просьбой присвоить урочищу Бозжыра статус особо охраняемой территории

Актау. 17 ноября. Kazakhstan Today - Общественные деятели опубликовали открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы" местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан, передает Kazakhstan Today.

Активисты, куда вошли писатели, общественные деятели и экологи, написали письмо на имя президента страны Касым-Жомарта Токаева и главы региона Серикбая Трумова. Авторы обращения указали на то, что Бозжыра - это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь, пишет портал " Лада ".

Конечно, мы благодарны гражданину Турции Феттаху Таминдже, владельцу сети отелей мирового бренда RIXOS, за строительство нового отеля на побережье Каспийского моря. Однако никто не имеет права разрушать природу региона, подрывать уверенность и энтузиазм местных жителей в отношении будущего. Поэтому мы приглашаем господина Тамингджи вести бизнес в соответствии с экологическими нормами мировой цивилизации и законодательными требованиями нашей страны, регулирующими эту сферу", - говорится в письме.

Общественные деятели выдвинули свои требования к властям региона:

1. В целях предотвращения антропогенного неблагоприятного воздействия ущелье Бозжыра и другие природные объекты с высоким туристическим потенциалом на Мангистауском полуострове, такие как Жылыган, Тамшалы и другие места с уникальными природными особенностями, должны иметь статус Государственного памятника природы местного значения. В установленных зонах ограниченного доступа должен быть установлен резервный режим.

2. Внедрение проекта Safari Hotel с обеспечением исключения факторов, которые могут повлиять на ущелье Бозжыра, его характер, территорию памятника природы не только механическим, но и транспортным сообщением, воздушными путями.

3. Выделить участок земли, необходимый для проекта, под смотровую и развлекательную зону и уменьшить её до четырёх гектаров. Территориальные ограничения позволят осуществлять мониторинг, поддерживать порядок, ограничивать размер ущерба окружающей среде, принимать меры безопасности во время полевого туризма и предотвращать торговлю землёй.

4. Должно быть согласовано лицо, ответственное за систему вывоза, уборки, дезинфекции, транспортировки мусора с территории Бозжыры.

5. В дальнейшем любые новые объекты в регионе не должны располагаться вблизи природных памятников, таких как Бозжыра. Напротив, чтобы придать новый импульс развитию поселений в регионе, положительно повлиять на социальную ситуацию, эти новые объекты должны быть расположены в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек, Бостан.

6. Проект должен выполняться в соответствии с международными экологическими нормами, соглашениями и требованиями закона Республики Казахстан, регулирующего природопользование, экологию, туризм, предпринимательство, архитектуру и строительство и т.д.

7. Согласно проекту Safari Hotel, местная исполнительная власть должна избавиться от позиции лоббиста и перейти на позицию государственного органа, выполняющего функции объективного направления;

8. Обязательное предварительное публичное объявление о проектах, которые будут реализованы на территории региона. Слушания должны быть открыты для всех общественных организаций, чтобы население могло высказать свою точку зрения.

Полный текст обращения опубликован в Facebook.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля "Бозжыра Сафари Отель".





Позже путешественник из Актау заснял на видео гору щебня в районе урочища Бозжыра. В пресс-службе акима Мангистауской области пояснили, что щебень остался с выезда команды инвестора на предполагаемое месторасположение будущего отеля.





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