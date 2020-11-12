В Минэкологии рассказали о строительстве отеля в урочище Бозжыра и спасении Урала

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов прокомментировал сообщения о предполагаемом строительстве отеля в урочище Бозжыра и рассказал о программе по оздоровлению бассейна реки Урал, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Sputnik Казахстан , что касается строительства отеля в урочище Бозжыра, эти вопросы будут рассматриваться в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). По данному вопросу еще решения нет.

Понятно, что министерство поддерживает развитие туризма, но оно должно быть в строгом соответствии с экологическим законодательством, все необходимые процедуры по ОВОС должны быть пройдены. После того как материалы будут рассмотрены в рамках ОВОС, мы свою позицию дополнительно сообщим", - сказал Примкулов.

В Минэкологии подчеркнули, что сейчас вопрос строительства гостиницы в местности Бозжыра не стоит - планируется строительство жилых пунктов, в которых туристы могли бы остаться на ночлег. В ведомстве также уточнили, что выделение земельных участков на строительные объекты на территории заказника не является компетенцией министерства.

В Минэкологии сказали, что объект по застройке в природной местности Бозжыра должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, в том числе оценку воздействия на окружающую среду.

Минэкологии надеется проработать вопрос подписания программы по оздоровлению бассейна реки Урал до конца года. Как сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, программу казахстанско-российского сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы планировали подписать на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Однако масштабное мероприятие перенесли из-за пандемии COVID-19.

Готовится программа по экологическому оздоровлению бассейна реки Урал, ряд мероприятий на ближайшие 3-5 лет, в том числе по сокращению антропогенного воздействия, сокращению сбросов, очистке прилегающей территории", - сказал Примкулов.

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